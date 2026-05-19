Rusija skelbia apie trijų dienų branduolines pratybas

Tai vyksta Kyjivui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją.
„Nuo 2026 metų gegužės 19 iki 21 dienos Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos vykdo pratybas dėl branduolinių pajėgų parengimo ir panaudojimo agresijos grėsmės atveju“, – pranešė Gynybos ministerija.
Per daugiau nei ketverius metus trunkantį puolimą Ukrainoje Maskva nuolat gyrėsi turinti branduolinių ginklų ir ne kartą grasino juos panaudoti.
Pratybos taip pat vyksta praėjus keliems mėnesiams po to, kai žlugo paskutinė branduolinės ginkluotės sutartis tarp Rusijos ir Vašingtono, pasirodžius naujiems V. Putino komentarams, kuriuose giriama Maskvos branduolinių pajėgų galia.
Vasarį pasibaigęs Naujosios START sutarties galiojimas oficialiai atleido Rusiją ir JAV – dvi didžiausias pasaulio branduolines valstybes – nuo daugybės apribojimų.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad pratybose dalyvaus daugiau nei 65 tūkst. karių ir 7,8 tūkst. technikos bei ginklų vienetų, įskaitant daugiau nei 200 raketų paleidimo įrenginių. Dalyvaus orlaiviai, laivai, povandeniniai laivai ir atominiai povandeniniai laivai.
Ministerija nurodė, kad taip pat bus išbandytos balistinės ir sparnuotosios raketos.
„Pratybose taip pat bus sprendžiami klausimai, susiję su bendru mokymu ir Baltarusijos Respublikos teritorijoje dislokuotų branduolinių ginklų panaudojimu“, – pridūrė ministerija.
Išvakarėse paskelbta, kad Rusija ir Baltarusija pirmadienį surengė branduolinių pajėgų pratybas.
„Pratybų metu planuojama išbandyti klausimus, susijusius su branduolinės amunicijos pristatymu ir pasirengimu ją naudoti bendradarbiaujant su Rusijos puse“, – nurodė Baltarusijos gynybos ministerija.
Pratybose dalyvaus aviacijos ir raketų pajėgos, teigė ministerija.
Pernai Rusija Baltarusijoje dislokavo savo naujausią hipergarsinę, branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą „Orešnik“, taip didindama įtampą savo varžybose su NATO.
Maskva apie pratybų pradžią paskelbė likus kelioms valandoms iki V. Putino dviejų dienų vizito Kinijoje pradžios.
