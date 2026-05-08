Rusijoje prieš Pergalės dienos paradą įsigaliojo vienašališkos paliaubos kare su Ukraina

Rusijos gynybos ministerija ketvirtadienį dar kartą patvirtino, kad šią savaitę Maskvos paskelbtos paliaubos įsigalios nuo penktadienio vidurnakčio iki gegužės 10 d. Iš karto nebuvo aišku, ar kovos visiškai nutrauktos.
Vidurnaktį vietos laiku didžiojoje Ukrainos dalyje nebuvo pranešimų apie oro pavojų. Rusijoje valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi aviacijos institucija „Rosaviacija“, pranešė, kad netrukus po vidurnakčio Maskvos Vnukovo oro uoste laikinai buvo įvesti saugumo apribojimai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo kreipimesi įspėjo, kad užsienio atstovai iš Rusijai draugiškų valstybių turėtų vengti kelionių gegužės 9 d. į Pergalės dienos paradą Maskvoje, pavadindamas tokius vizitus „keistu noru tokiu metu“.
Rusija gegužės 9 d. pažymi Pergalės dieną kariniu paradu Maskvos Raudonojoje aikštėje, minėdama Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacių Vokietiją. Sostinėje sugriežtintas saugumas, atsižvelgiant į Ukrainos dronų atakas, kurias Kyjivas pastaraisiais mėnesiais išplėtė giliai į Rusijos teritoriją. Kremlius taip pat netikėtai atšaukė kvietimus į paradą užsienio žurnalistams.
Anksčiau šią savaitę Rusija paskelbė penktadienį ir šeštadienį galiosiančias paliaubas. Ukraina atsakė nuo trečiadienio galiojančiomis vienašališkomis paliaubomis, tačiau vėliau jas atšaukė, teigdama, kad Rusija tęsė savo atakas, įskaitant vieną didžiausių dronų smūgių per visą karo laikotarpį.