Rusijos naikintuvai pavojingai perėmė Jungtinės Karalystės orlaivį

„Šis incidentas yra dar vienas pavojingo ir nepriimtino Rusijos pilotų elgesio su tarptautinėje oro erdvėje skrendančiu neginkluotu lėktuvu pavyzdys. Tokie veiksmai kelia rimtą avarijų ir galimos eskalacijos pavojų“, – pranešime pažymėjo gynybos sekretorius Johnas Healey (Džonas Hilis).
Šis incidentas įvyko tuo metu, kai dviejų šalių tarpusavio santykiai dėl karo Ukrainoje ir ilgalaikių įtarimų šnipinėjimu yra pasiekę istoriškai žemą lygį.
Rusijos naikintuvai Su-35 ir Su-27 praėjusį mėnesį perėmė Karališkųjų oro pajėgų (RAF) orlaivį „Rivet Joint“, o Su-27 prie britų lėktuvo priekio vienu metu buvo priartėjęs tiek, kad juos skyrė vos šešių metrų atstumas, rašoma pranešime.
Šis žvalgybinis lėktuvas vykdė įprastinį skrydį tarptautinėje oro erdvėje, prisidėdamas prie JK ir sąjungininkų pastangų užtikrinti NATO rytinio flango saugumą.
Pareigūnai teigė, kad tai buvo rimčiausias su JK orlaiviu „Rivet Joint“ susijęs incidentas nuo 2022 metų, kai rusų lėktuvas toje pačioje teritorijoje buvo paleidęs raketą netoli britų orlaivio.
Per naująjį incidentą „vienas rusų lėktuvas, Su-35, priartėjo pakankamai arti, kad suveiktų „Rivet Joint“ avarinės sistemos, įskaitant autopiloto sistemos išjungimą“, teigė ministerija.
„Per kitą pavojingą perėmimo manevrą rusų lėktuvas Su-27 šešis kartus praskrido priešais britų orlaivį“, – pridūrė ministerija.
„Rusijos agresija“
J. Healey pareiškė, kad šis incidentas „nesumažins Jungtinės Karalystės pasiryžimo ginti NATO, mūsų sąjungininkus ir mūsų interesus nuo Rusijos agresijos“.
Minėtas perėmimo incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai J. Healey paskelbė, jog Karališkasis laivynas atsekė ir „išlydėjo“ tris Rusijos povandeninius laivus, kurie, kaip įtariama, vykdė mėnesį trukusią „slaptą operaciją“ Atlanto vandenyse „į šiaurę nuo Jungtinės Karalystės“, netoli svarbių povandeninių kabelių ir vamzdynų.
Šios stebėjimo operacijos detales J. Healey paviešino balandžio 9 dieną.
Jis įspėjo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad bet koks bandymas sugadinti Jungtinės Karalystės kabelius ir vamzdynus turės „rimtų pasekmių“.
Šioje Jungtinės Karalystės stebėjimo misijoje dalyvavo apie 500 karių, bendra JK orlaivių skrydžių šioje misijoje trukmė viršijo 450 valandų, o karinio jūrų laivyno fregata nuplaukė kelis tūkstančius jūrmylių.
Po pernai JK atliktos gynybos peržiūros buvo padaryta išvada, kad Rusija šaliai kelia „tiesioginę ir neatidėliotiną“ grėsmę.
Britų vyriausybė tvirtai remia Ukrainą nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo savo invaziją į šią šalį.
Gynybos ir užsienio reikalų ministerijų pareigūnai šią savaitę oficialiai pateikė skundą Rusijos ambasadai dėl šio oro incidento, pridūrė gynybos ministerija savo pranešime.
