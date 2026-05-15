Rusijos teismas nurodė „Euroclear“ grupei sumokėti 230 mlrd. dolerių už įšaldytą turtą

Atsakymo iš „Euroclear“ kol kas nėra, taip pat neaišku, kaip Rusija ketina susigrąžinti šias lėšas.
„Džiaugiamės teismo sprendimu, kuriuo nustatyta, kad depozitoriumo „Euroclear“ veiksmai, dėl kurių Rusijos bankas patyrė nuostolių, buvo neteisėti“, – teigiama Rusijos centrinio banko, kuris pateikė ieškinį „Euroclear“, komentare AFP.
Posėdis vyko Maskvos arbitražo teisme už uždarų durų.
Sprendimas nebuvo galutinis ir „Euroclear“ turi teisę jį apskųsti, pridūrė centrinis bankas.
Pasak teisės analitikų, Rusijos teismai neturi jurisdikcijos užsienyje, o Maskva neturi aiškaus kelio, kaip pasiekti, kad jos byla būtų nagrinėjama Europos teisme.
ES įšaldė dešimtis milijardų eurų Rusijos užsienio rezervų po to, kai Kremlius prieš ketverius metus pradėjo plataus masto invaziją Ukrainoje. Šis žingsnis buvo sankcijų, kuriomis siekiama stabdyti Maskvos karo mašiną, dalis.
Didelė tų rezervų dalis laikoma Belgijoje įsikūrusioje kliringo grupėje „Euroclear“, kuri tvarko sandorius ir finansinius indėlius.
Rusija, kuri jos turto įšaldymą pavadino „vagyste“, gruodį pateikė ieškinį grupei po to, kai Europos Sąjunga pasiūlė panaudoti lėšas kaip užstatą Ukrainai skirtai paskolai.
Kliringo įmonės atstovas spaudai sakė, kad „Euroclear“ „kovoja su daugiau kaip 100 teisinių ieškinių Rusijoje“.
