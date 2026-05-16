Saugumo šaltinis: Bagdade naujos vyriausybės suformavimas paminėtas artilerijos ugnimi

Trys sprogimai, kuriuos girdėjo AFP žurnalistas, pažymėjo vyriausybės, kuriai vadovauja naujai išrinktas premjeras Ali al Zaidi (Ali Zaidis), suformavimą.
Po pirmųjų sprogimų saugumo atstovas įspėjo, kad bus daugiau artilerijos ugnies, skirtos atšvęsti A. al Zaidi kadencijos pradžią.
Irako įstatymų leidėjai ketvirtadienį patvirtino naują A. al Zaidi vadovaujamą vyriausybę. Jis pradėjo eiti pareigas po kelis mėnesius trukusios aklavietės ir didėjančio JAV spaudimo.
A. al Zaidi vyriausybę turėtų sudaryti 23 ministrai, tačiau jos sudėtis lieka nepilna, nes pagrindinės partijos toliau derasi dėl kelių portfelių.
Irakas ilgą laiką balansavo tarp konkuruojančių savo sąjungininkių – kaimyninio Irano ir JAV – įtakų.
Nuo pat pradžių Irakas buvo įtrauktas į karą Artimuosiuose Rytuose, kurį vasario 28 dieną įžiebė bendras Izraelio ir JAV išpuolis prieš Iraną.
Karo metu Bagdade dažnai buvo girdimi sprogimai, kuriuos daugiausia sukėlė Teherano remiamų grupuočių surengtos dronų ir raketų atakos prieš JAV ambasadą įtvirtintoje Žaliojoje zonoje.
Naujausi komentarai