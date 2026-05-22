Šiaurės ir Baltijos šalys smerkia Rusijos dezinformacijos kampaniją

Pareiškime užsienio reikalų ministrai griežtai pasmerkė Rusijos grasinimus panaudoti jėgą prieš Latviją bei kitas regiono šalis ir pabrėžė, kad incidentai, susiję su dronų įskridimu į NATO oro erdvę, yra tiesioginė Rusijos neteisėto agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė.
Šiaurės ir Baltijos šalys patvirtino, kad neleido naudoti savo oro erdvės ir teritorijos atakoms prieš taikinius Rusijoje.
Pareiškime teigiama, kad Rusija bando nukreipti dėmesį nuo karo Ukrainoje ir įbauginti NATO sąjungininkes, tačiau šios pastangos nebus sėkmingos. Pareiškiama, kad tokia veikla turi būti nedelsiant nutraukta.
Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai dar kartą patvirtino, kad toliau teiks politinę, diplomatinę, karinę ir finansinę paramą Ukrainai, siekiant užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką pagal Jungtinių Tautų (JT) Chartijos principus.
Pareiškime taip pat pabrėžta Ukrainos teisė į savigyną pagal JT Chartijos 51 straipsnį.
Kaip NATO sąjungininkės, šalys patvirtino savo vienybę ginant Aljanso teritoriją bei oro erdvę ir įsipareigojimą kolektyvinei gynybai pagal NATO sutarties 5-ąjį straipsnį.
Pareiškimą pasirašė Lietuvos, Estijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Islandijos užsienio reikalų ministrai.
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