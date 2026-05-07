Sikorskis: galime „atleisti“ Fico už vizitą Rusijoje

Apie tai ketvirtadienį rašo portalas „TVP World“.
R. Fico planuojama kelionė į Rusijos sostinę kasmetiniam gegužės 9-osios Pergalės dienos minėjimui, skirtam nacių Vokietijos sutriuškinimui Antrajame pasauliniame kare, jau sukėlė diplomatinį atgarsį Europos Sąjungoje (ES).
Lenkija ir Baltijos šalys neleido jo lėktuvui skristi per jų oro erdvę, todėl jis bus priverstas skristi per Čekiją.
„Prieš kelias dienas skaičiau interviu su premjeru Fico. Jis iš tikrųjų skambėjo labai pozityviai. Jei jis atblokuos pagalbą Ukrainai, bet kartu vyks į Rusiją, galbūt galėsime jam atleisti“, – pareiškė R. Sikorskis.
R. Fico yra tvirtas paramos Ukrainai priešininkas. 2023 metais pradėjęs eiti pareigas jis pažadėjo, kad Bratislava neduos „nė vienos kulkos“.
Kartu su darbą baigiančiu Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu, kitu ES lyderiu, pasižyminčiu stipriomis simpatijomis Rusijai, R. Fico naudojosi ES veto teise, kad trukdytų karinei ir finansinei paramai Kyjivui bei sankcijoms Maskvai.
R. Fico taip pat garsiai abejojo Ukrainos ambicijomis tapti ES nare, tačiau pastarosiomis dienomis ši jo pozicija, atrodo, sušvelnėjo.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savaitgalį sakė, kad R. Fico jį patikino, jog Slovakija dabar remia Kyjivo siekį įstoti į ES, abiejų kaimyninių šalių santykiams rodant atšilimo ženklus.
R. Fico ir V. Zelenskis pirmadienį susitiko Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane, kur buvo aptartas planuojamas 90 mlrd. eurų ES paskolos paketas Ukrainai, o Slovakijos premjeras patikino Ukrainos vadovybę, kad Bratislava jo neblokuos.
(be temos)