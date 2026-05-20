Spaudžiant Donaldui Trumpui, ES sutiko įgyvendinti prekybos paktą su JAV

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki liepos 4 dienos.
27 valstybių blokas praėjusią liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu, nustatantį 15 proc. muitus daugumai Europos prekių, tačiau D. Trumpo nusivylimui, ES dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importo iš JAV.
Europos Parlamento (EP) ir sostinių derybininkai ginčijosi iki vėlumos ir galiausiai paryčiais pranešė apie sunkiai pasiektą susitarimą judėti į priekį.
„Šiandien Europos Sąjunga vykdo savo įsipareigojimus“, – pareiškime, kuriame pranešama apie susitarimą, sakė šį pusmetį ES pirmininkaujančio Kipro energetikos, prekybos ir pramonės ministras Maiklas Damianas (Michaelas Damianos).
„Stabilios, nuspėjamos ir subalansuotos transatlantinės partnerystės išlaikymas atitinka abiejų pusių interesus“, – sakė jis.
ES susitarimas sudaro sąlygas blokui iki D. Trumpo nustatyto termino ratifikuoti susitarimą, kurį Ternberyje Škotijoje sudarė D. Trumpas ir Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), ir, tikimasi, atvers naują puslapį po daugiau nei metus trukusių transatlantinių prekybos kovų.
Priešingu atveju D. Trumpas perspėjo, kad Europos Sąjunga turėtų tikėtis „daug didesnių“ muitų, ir jau buvo pažadėjęs padidinti muitus Europos automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25 procentų.
D. Trumpo prieš Ternberio susitarimą pradėtas muitų vajus, įskaitant didelius mokesčius plienui, aliuminiui ir automobilių dalims, paskatino bloką plėtoti prekybos ryšius visame pasaulyje.
Tačiau ES negali leisti sau nepaisyti 1,6 trln. eurų vertės santykių su Jungtinėmis Valstijomis, kurios yra didžiausia bloko prekybos partnerė.
