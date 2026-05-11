 Suomijos prezidentas: laikas Europai užmegzti tiesioginį ryšį su Rusija

2026-05-11 14:50
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Atėjo laikas Europos vyriausybėms tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva, pirmadienį paskelbtame interviu Italijos laikraščiui „Corriere della Sera“ sakė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubbas.

Suomijos prezidentas: laikas Europai užmegzti tiesioginį ryšį su Rusija / Scanpix nuotr.

„Atėjo laikas pradėti kalbėtis su Rusija. Kada tai įvyks, nežinau“, – sakė A. Stubbas laikraščiui.

A. Stubbas sakė, kad, jo nuomone, JAV politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu nebeatitinka Europos interesų, o tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą.

„Kalbamės su Europos lyderiais apie tai, kas turėtų užmegzti kontaktą“, – sakė jis, pridurdamas, kad joks sprendimas dėl to dar nėra priimtas.

Svarbiausias aspektas – Europos šalių, ypač Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės, taip pat su Rusija besiribojančių Šiaurės ir Baltijos šalių, veiksmų koordinavimas.

„Ar tai bus specialusis pasiuntinys, ar vadovų grupė, pamatysime“, – sakė A. Stubbas.

Jis nurodė tris galimus scenarijus Ukrainai – besitęsiantis karas, paliaubos su vėlesniu taikos susitarimu arba vienos pusės, greičiausiai Rusijos, žlugimas.

„Manau, kad taikos susitarimo galimybė nėra svarstoma, bent jau šiais metais“, – sakė Suomijos prezidentas.

