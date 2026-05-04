Švedija Baltijos jūroje sulaikė spėjamą Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį

Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas „Jin Hui“ sulaikytas Švedijos teritoriniuose vandenyse į pietus nuo Treleborgo, sekmadienį pranešė institucija, kuria remiasi agentūra „Reuters“.
Policija ir pakrančių apsauga pradėjo pirminį tyrimą dėl nepakankamo laivo tinkamumo plaukioti. Švedijos civilinės apsaugos ministras Carlas Oskaras Bohlinas tinkle „X“ pareiškė, kad laivas tikriausiai priklauso Rusijos šešėliniam laivynui.
Pasak pakrančių apsaugos, nustatyta keletas neatitikimų dėl vėliavos statuso. Todėl manoma, kad tanklaivis plaukia su netikra vėliava ir pažeidžia tarptautines taisykles. Tanklaivis įtrauktas į kelis sankcijų sąrašus, įskaitant Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos. Anot duomenų, laivas tikriausiai plaukė be krovinio. Jo kelionės tikslas neaiškus.
Europos valstybės imasi aktyvesnių veiksmų prieš šešėlinį laivyną, kuriam padedant Rusija finansuoja savo karą prieš Ukrainą. Švedija šiais metais sustabdė jau penkis laivus, įtariamus įvairiais nusižengimais, įskaitant naftos išsiliejimą ir plaukimą su netikra vėliava. Prieš kai kuriuos įgulų narius pradėti baudžiamieji procesai.
