Švedija ketina toliau mažinti degalų mokesčius

Siūlomas sumažinimas sudarytų 2,4 kronos (0,22 euro) už litrą, o vyriausybė teigė, kad, įskaičiavus PVM, benzinas ar dyzelinas degalinėse atpigtų maždaug 3 kronomis (0,28 euro). Ši priemonė, kuri, kaip numatoma, kainuos apie 7,7 mlrd. kronų (708 mln. eurų), yra dalis vyriausybės pateikto 17,5 mlrd. kronų (1,61 mlrd. eurų) vertės krizinių priemonių paketo.
„Dabar susiduriame su didžiausia pasauline energetikos krize, kokią pasaulis kada nors yra patyręs. Padėtis Artimuosiuose Rytuose išlieka nestabili ir mes susiduriame su išbandymais“, – spaudos konferencijoje sakė energetikos ministrė Ebba Busch.
Finansų ministrė Elisabeth Svantesson pridūrė, kad net jei karas baigtųsi rytoj, jis vis tiek turėtų įtakos „Švedijos ekonomikai visus šiuos metus“.
Konfliktas Hormuzo sąsiauryje, per kurį gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų, lėmė spartų naftos ir dujų kainų kilimą bei paveikė ekonomikas visame pasaulyje.
Švedija jau sumažino degalų mokesčius iki ES leidžiamo minimumo, o planuojamus mokesčių sumažinimus, kurie turėtų įsigalioti nuo liepos 1 d. iki lapkričio 30 d., dar turės patvirtinti Europos Vadovų Taryba.
E. Busch sakė, kad dar vienas milijardas kronų buvo skirtas kompensacijoms namų ūkiams, nukentėjusiems nuo aukštų elektros kainų, ir kad ateityje bus pristatytos tolesnės priemonės, įskaitant žemės ūkio ir aviacijos sektoriams.
Balandžio pabaigoje Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas sakė, kad šalis yra pasirengusi galimam degalų normavimui artimiausiais mėnesiais, net jei šiuo metu tokių planų nėra.
