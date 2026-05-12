Talibano atstovus deryboms dėl migrantų grąžinimo pakvietusi ES sulaukė kritikos

Europos Sąjungos (ES) migracijos pareigūnai, bendradarbiaudami su valstybe nare Švedija, antradienio rytą nusiuntė laišką Talibano valdžios institucijoms, siekdami nustatyti susitikimo Belgijos sostinėje datą.
Dvidešimt septynių valstybių blokas oficialiai nepripažįsta Talibano administracijos, kuri pasaulinėje arenoje yra didžiąja dalimi izoliuota nuo tada, kai 2021 metais grįžusi į valdžią ėmė taikyti šalyje griežtą islamo teisės versiją.
„Tai jokiu būdu nereiškia pripažinimo“, – sakė Komisijos atstovas Markusas Lammertas, kuris šį susitikimą pavadino Afganistane surengtų dvejų „techninių“ derybų tarp ES ir Talibano pareigūnų tęsiniu.
Tačiau šis žingsnis ilgai netrukus sulaukė migrantų gynėjų ir politinės kairės kritikos, o Europos Parlamento žaliųjų frakcijos narė Melissa Camara Komisiją įspėjo „neperžengti šios raudonos linijos“.
M. Camara teigė, kad Talibano pareigūnų priėmimas Briuselyje reikštų „vertybių ir teisių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, atsisakymą“.
Humanitarinė krizė
Vykstant platesniam ES imigracijos politikos griežtinimui, apie 20 iš 27 ES valstybių narių svarsto, kaip grąžinti migrantus – ypač tuos, kurie yra teisti už nusikaltimus – į Afganistaną.
Spalio mėnesį paskelbtame laiške kelios valstybės paragino ES rasti diplomatinius ir praktinius būdus, kaip spręsti šį klausimą.
„Šiuo atveju kalbame apie asmenis, kurie kelia grėsmę saugumui. Tai yra asmenys, kuriuos valstybės narės nori grąžinti“, – sakė M. Lammertas.
Migrantų gynėjai teigia, kad spaudimas dėl migrantų grąžinimo kelia rimtų etinių klausimų, ypač dabar, kai Afganistanas susiduria su sunkia humanitarine krize.
Nuo 2023 metų daugiau nei penki milijonai afganistaniečių grįžo iš Irano ir Pakistano, dažnai prievarta. Tarptautinių organizacijų duomenimis, dauguma jų gyvena itin sunkiomis sąlygomis, neturėdami pastovios gyvenamosios vietos ar darbo.
Kyla ir praktinių klausimų: Talibano pareigūnams turėtų būti išduotos išimtinės vizos, kad jie galėtų atvykti į Briuselį.
Belgijos užsienio reikalų ministerija naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad iš principo būtų pasirengusi tai padaryti, kaip Europos institucijų priimančioji šalis.
Komisija atsisakė nurodyti, kas konkrečiai būtų pakviestas iš Talibano pusės ir kas padengtų išlaidas.
