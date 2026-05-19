Teisių grupė: iš Irano kalėjimo paleistas namo grįžo JAV gyventojas

„Shahabas Dalilis (Šahabas Dalilis), Irano pilietis ir nuolatinis JAV gyventojas, buvęs įkalintas Evino kalėjime, buvo paleistas atlikęs 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Po paleidimo jis grįžo į Jungtines Valstijas“, – sakoma Žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūros (HRANA) pranešime.
Anot jos, vyras, nuteistas už tariamą „bendradarbiavimą su priešiška vyriausybe“, po paleidimo iš Irano nuvyko į Armėnijos sostinę Jerevaną, o vėliau grįžo į Vašingtoną, „kur dabar yra saugus ir susitiko su šeima“. Jo grįžimo data nenurodyta.
Sh. Dalilis buvo įkalintas 2016 metais, kai lankėsi Irane per savo tėvo laidotuves.
Jis griežtai neigė kaltinimus, dėl kurių buvo sulaikytas.
Tiek jis, tiek jo sūnus 2023 metais paskelbė bado streiką po to, kai jis nebuvo įtrauktas į susitarimą dėl JAV piliečių paleidimo.
Pagal šį susitarimą JAV leido pervesti 6 mlrd. dolerių (5,1 mlrd. eurų) Pietų Korėjoje įšaldytų Irano lėšų ir paleisti penkis iraniečius, kad 2023 metais būtų paleisti penki Irano įkalinti amerikiečiai.
