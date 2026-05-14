Trumpas sako pakvietęs Xi rugsėjį apsilankyti Baltuosiuose rūmuose

„Man didelė garbė pakviesti jus ir ponią Peng rugsėjo 24 dieną apsilankyti pas mus Baltuosiuose rūmuose, mes to labai laukiame“, – sakė D. Trumpas, kreipdamasis į Xi Jinpingą ir jo žmoną Peng Liyuan per banketą po derybų Pekine.
D. Trumpas, kalbėdamas bankete pirmąją visą atidžiai stebimo Pekine vykstančio viršūnių susitikimo dieną, pareiškė, kad derybos su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu buvo itin pozityvios.
„Šiandien anksčiau turėjome itin pozityvių ir produktyvių pokalbių bei susitikimų su Kinijos delegacija“, – prabangioje Didžiojoje Liaudies salėje sakė D. Trumpas, apibūdindamas vakarą kaip „dar vieną branginamą progą padiskutuoti tarp draugų“.
Xi Jinpingas savo ruožtu pareiškė, kad Kinijos pažanga gali eiti „koja kojon“ su JAV prezidento siekiu „padaryti Ameriką vėl didžią“.
„Kinijos tautos didžiojo atgimimo pasiekimas ir Amerikos didybės atkūrimas gali visiškai eiti koja kojon, padėti vienas kitam pasiekti sėkmę ir skatinti viso pasaulio gerovę“, – sakė Xi Jinpingas, užsimindamas apie Donaldo Trumpo „Make America Great Again“ (MAGA) judėjimą.
