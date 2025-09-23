Trumpas susiejo autizmo riziką su paracetamoliu

Šis pareiškimas paskelbtas Baltiesiems rūmams pažadėjus revoliuciją Jungtinių Valstijų sveikatos apsaugos srityje, o medicinos ir mokslo ekspertai išreiškė platų susirūpinimą dėl administracijos iniciatyvų.
Medikai jau seniai mini paracetamolį kaip vieną saugiausių vaistų nuo skausmo, kuriuos galima vartoti nėštumo metu, ypač dėl to, kad karščiavimas ir skausmas taip pat gali kelti pavojų tiek motinai, tiek besivystančiam kūdikiui.
Tačiau D. Trumpas primygtinai tvirtino, kad „vartoti „Tylenol“ nėra gerai“, turėdamas omenyje amerikietišką paracetamolio atitikmenį.
„Dėl šios priežasties jie primygtinai rekomenduoja moterims riboti „Tylenol“ vartojimą nėštumo metu, nebent tai būtų mediciniškai būtina. Tai yra, pavyzdžiui, esant itin aukštai temperatūrai, kai jaučiate, kad negalite jos atlaikyti“, – sakė jis.
Po to spaudos konferencijoje D. Trumpas siūlė iš esmės keisti įprastinę kūdikių skiepijimo schemą, be jokių įrodymų tvirtindamas, kad nėra jokios priežasties skiepyti naujagimius nuo nepagydomo, itin užkrečiamo hepatito B.
Kartodamas prieš vakcinas nusistačiusio judėjimo idėjas, D. Trumpas sakė: „Sakyčiau, palaukite, kol kūdikiui sueis 12 metų ir jis susiformuos“.
Šis teiginys tiesiogiai prieštarauja dešimtmečiais formuotam plačiam medikų sutarimui, kad geriausias būdas užkirsti kelią motinos perduodamai ligai, galinčiai sukelti kepenų pažeidimus ir vėžį, yra paskiepyti naujagimius pirmąją gyvenimo dieną.
Jo pareiškimas pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai įtakinga sveikatos apsaugos vadovo Roberto F. Kennedy jaunesniojo suburta patariamoji grupė iškėlė idėją pirmąją hepatito B skiepo dozę atidėti visam mėnesiui.
Visgi ji nusprendė, kad reikia daugiau diskusijų, ir taip laikinai nuramino daugelį visuomenės sveikatos ekspertų, kurie teigė, kad šios injekcijos atidėjimas gali turėti baisių pasekmių.
Patvirtinta nauja terapija
Autizmas – sudėtinga būklė, susijusi su smegenų vystymusi. Daugelis ekspertų mano, kad ji atsiranda daugiausia dėl genetinių priežasčių. Vis dėlto, būklės priežasčių nagrinėjimas tapo prieštaringai vertinamo D. Trumpo sveikatos apsaugos vadovo asmenine iniciatyva.
Šių metų pradžioje R. F. Kennedy, gerai žinomas dėl savo prieš skiepus nukreiptų pažiūrų ir polinkio į sąmokslo teorijas, pažadėjo iki šio rugsėjo paskelbti išvadas dėl autizmo priežasčių.
Naujausia administracijos iniciatyva atskleisti autizmo šaknis buvo plačiai kritikuojama. R. F. Kennedy dešimtmečius skleidė anksčiau paneigtus teiginius, kad vakcinos siejamos su autizmu.
Vaistą leukovoriną – vitamino B formą, pirmą kartą panaudotą chemoterapijos šalutiniam poveikiui mažinti, – jis liaupsino kaip „įdomią terapiją“, galinčią padėti autizmu sergantiems vaikams.
Pirmadienį JAV maisto ir vaistų administracija (FDA) pareiškė, kad tvirtina šio vaisto tablečių formą, skirtą padėti daliai vaikų, kuriems „trūksta smegenų folio rūgšties“.
Tikėtina, kad D. Trumpo vyriausybės numatomas dėmesys paracetamoliui, veikliajai „Tylenol“ sudedamajai daliai, sulauks plačios kritikos.
Amerikos akušerių ir ginekologų kolegija yra viena iš pagrindinių medikų grupių, kurios „Tylenol“ yra įvardijusios kaip vieną saugiausių skausmo malšinimo ir karščiavimo mažinimo priemonių nėštumo metu. Gydytojai jau įspėja, kad jo negalima vartoti ilgą laiką.
Kitas įprastas be recepto parduodamas skausmą malšinantis vaistas – ibuprofenas – paprastai laikomas nesaugiu nėščiosioms, ypač po 20-osios savaitės.
„Nenuoseklus ir neaiškus“
Praėjusį mėnesį paskelbtoje literatūros apžvalgoje padaryta išvada, kad yra pagrindo manyti, jog galimas ryšys tarp „Tylenol“ poveikio ir autizmo egzistuoja, tačiau kiti tyrimai parodė priešingus rezultatus.
Rugpjūtį pasirodžiusią publikaciją parengę mokslininkai įspėjo, kad reikia atlikti daugiau tyrimų ir kad nėščiosios neturėtų nutraukti vaistų vartojimo nepasitarusios su gydytojais.
Pensilvanijos universiteto psichiatrijos epidemiologas Davidas Mandellas naujienų agentūrai AFP sakė, kad tyrimai rodo, jog galimas pavojus, kylantis vartojant „Tylenol“ nėštumo metu, „atrodo, yra mažesnis nei rizika, kad nėštumo metu gali kilti nekontroliuojama infekcija“.
Psichiatrijos profesorius taip pat pabrėžė, kad gilinimasis į genetinių ir aplinkos veiksnių sąveiką yra labai svarbi mokslinių tyrimų sritis, tačiau norint imtis šių tyrimų rimtai, reikia dešimtmečius trunkančių studijų ir finansavimo, todėl D. Trumpo administracijos pastangas įvertino kaip skubotas.
Autizmą tiriančių mokslininkų koalicija vyriausybės iniciatyvas anksčiau pavadino „labai neatsakingu ir potencialiai pavojingu tvirtinimu apie galimo poveikio ir autizmo sąsajas, kai moksliniai duomenys yra kur kas labiau niuansuoti ir neaiškūs“.
„Sekretoriaus Kennedy pranešimas sukels sumaištį ir baimę“, – sakoma grupės pareiškime.
