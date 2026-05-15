Trumpas tikina sudaręs „fantastiškus prekybos susitarimus“ su Xi

D. Trumpas atvyko į Pekiną siekdamas sudaryti sandorius tokiuose sektoriuose, kaip žemės ūkis, aviacija ir dirbtinis intelektas, taip pat suvaldyti abiejų šalių nesutarimus keliose įtemptose geostrateginėse srityse, ypač Artimųjų Rytų kare.
D. Trumpo iniciatyvas Xi Jinpingui, kurį jis pavadino puikiu lyderiu ir draugu, Kinijos lyderis kol kas sutiko santūresniu tonu. Tačiau JAV lyderis tvirtino, kad vizitas davė „daug gero“.
„Sudarėme kelis fantastiškus prekybos susitarimus, puikius abiem šalims“, – po pasivaikščiojimo su Xi Jinpingu Džongnanhajaus soduose – centriniame vadovybės komplekse šalia Pekino Uždraustojo miesto – sakė jis.
„Išsprendėme daug įvairių problemų, kurių kiti žmonės nebūtų galėję išspręsti“, – nurodė jis, nepateikdamas išsamesnės informacijos.
Xi Jinpingas teigė, kad tai buvo „labai svarbus vizitas“ ir kad abi šalys užmezgė „naujus dvišalius konstruktyvaus strateginio stabilumo santykius“.
Jis pažadėjo atsiųsti D. Trumpui sėklų, skirtų Baltųjų rūmų Rožių sodui.
Pagalba dėl Hormuzo sąsiaurio
Duodamas interviu „Fox News“ pasibaigus pirmajai aukščiausiojo lygio susitikimo dienai, D. Trumpas pažymėjo, kad Xi Jinpingas sutiko su keliais JAV pageidavimų sąrašo punktais.
Kalbėdamas apie karą Irane, JAV prezidentas sakė, kad Xi Jinpingas faktiškai patikino savo kolegą, jog Kinija nesiruošia teikti karinės pagalbos Teheranui, kuris iš esmės uždarė Hormuzo sąsiaurį.
„Jis sakė, kad neketina duoti karinės įrangos (…) jis pasakė tai tvirtai“, – „Fox News“ tvirtino D. Trumpas.
„Jis norėtų, kad Hormuzo sąsiauris būtų atvertas, ir pasakė, jog „jei galiu kuo nors padėti, norėčiau padėti“, – pridūrė D. Trumpas.
Paklausta, ar abu lyderiai aptarė Iraną, Kinijos užsienio reikalų ministerija penktadienį paskelbė pranešimą, kuriame raginama sudaryti „visapusiškas ir ilgalaikes paliaubas“.
„Reaguojant į tarptautinės bendruomenės raginimus, laivybos keliai turėtų būti kuo greičiau atverti“, – pridūrė ministerija.
Taivano politika „nepasikeitė“
Šiltus rankų paspaudimus ir pompastiką ketvirtadienį kiek nustelbė tiesmukas Xi Jinpingo perspėjimas dėl kur kas senesnio geopolitinio židinio – Taivano.
Netrukus po derybų pradžios Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Xi Jinpingas pasakė D. Trumpui, jog klaidingi žingsniai jautriu Taivano klausimu gali įstumti jų šalis į konfliktą.
Per interviu „Fox News“ Taivanas nebuvo paminėtas, o D. Trumpas nepateikė komentarų žurnalistams, kai ketvirtadienį jo buvo paklausta apie šį klausimą.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas transliuotojui CNBC sakė, kad prezidentas daugiau pasakys „artimiausiomis dienomis“.
Valstybės sekretorius Marco Rubio ketvirtadienį stočiai NBC teigė, „JAV politika Taivano klausimu nepasikeitė (…) nuo susitikimo“.
Pasak jo, Pekinas iškėlė šį klausimą, bet „mes visada aiškiai išdėstome savo poziciją ir pereiname prie kitų temų“.
Taipėjus penktadienį padėkojo Vašingtonui „už ne kartą pareikštą paramą“.
„Boeing“, nafta, sojų pupelės
D. Trumpas penktadienį nedetalizavo prekybos susitarimų, kurie, anot jo, buvo sudaryti su Kinija.
Tačiau per interviu „Fox“ D. Trumpas nurodė, kad pagal vieną sudarytą didelį verslo sandorį Xi Jinpingas sutiko įsigyti „200 didelių“ „Boeing“ lėktuvų.
Šio JAV aviacijos milžino akcijos po D. Trumpo komentarų smuktelėjo, o tai yra ženklas, kad rinka tikėjosi didesnio Kinijos pirkimo sandorio.
JAV prezidentas taip pat tikino, kad Pekinas pareiškė susidomėjimą galimybe pirkti JAV naftą ir sojų pupeles.
Kinija, kuri yra pagrindinė Irano naftos užsienio pirkėja, pirko nedidelius JAV naftos kiekius iki tol, kol D. Trumpas praėjusiais metais įvedė sankcijas.
Ji gerokai sumažino JAV sojų pupelių pirkimus ir vietoj to atsigręžė į Braziliją.
Iždo sekretorius S. Bessentas CNBC sakė, kad D. Trumpas ir Xi Jinpingas kalbėjosi apie galimybę įdiegti dirbtinio intelekto naudojimo „saugiklius“.
S. Bessentas tvirtino, kad „dvi DI supervalstybės pradės kalbėtis“, nors JAV pažangių technologijų eksporto į Kiniją kontrolė tebėra opus klausimas santykiuose.
Naujausi komentarai