Trys suomiai įtariami pažeidę sankcijas Rusijai

Muitinės atlikto preliminaraus tyrimo metu nustatyta, kad viena Suomijos bendrovė 2022–2023 metais į Rusiją pervežė 135 sunkvežimius ir 29 priekabas, kurių vertė siekia 17,5 mln. eurų, teigdama, kad transporto priemonės eksportuojamos į Kazachstaną arba Turkiją.
Tačiau muitinė nustatė, kad transporto priemones Rusijoje išmuitino šalyje sunkvežimius importuojanti ir perparduodanti įmonė.
Muitinė nenurodė įmonės pavadinimo, tačiau visuomeninis transliuotojas „Yle“ paskelbė, kad tai „Idan liikennevalitys IL Oy“.
„Pirmą kartą atliekant baudžiamąjį tyrimą dėl sankcijų pažeidimų, Suomijos muitinė paprašė saugumo sumetimais konfiskuoti į Rusiją eksportuotų prekių vertę“, – sakė agentūros ekonominių nusikaltimų tyrimų vadovas Petteris Nevalainenas.
Įmonės savininkas ir du darbuotojai įtariami sunkiais teisės aktų pažeidimais, o vienas iš jų nuo tyrimo pradžios kovą yra sulaikytas.
Artimiausiomis savaitėmis prokurorai turėtų nuspręsti, ar pateikti kaltinimus.
