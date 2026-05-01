Ukraina imasi kariuomenės reformos: leis laipsnišką demobilizaciją ir didins atlyginimus

Ukrainos kariuomenė susiduria su dideliu karių trūkumu – mažai žmonių nori tarnauti savanoriškai. Mobilizacija yra nepopuliari, o agresyviomis vadinamos šaukimo priemonės karo metu sukėlė nepasitenkinimo.
Kyjivo karinė vadovybė ieško naujų idėjų, kaip padaryti tarnybą patrauklesnę – dabar svarstoma galimybė nutraukti nepopuliarias neterminuotas sutartis.
„Jau nuo šių metų tampa įmanomas laipsniškas anksčiau mobilizuotų asmenų atleidimas iš tarnybos, remiantis aiškiais laiko kriterijais“, – socialiniuose tinkluose paskelbė V. Zelenskis.
Prezidentas nenurodė, po kiek laiko kariams bus leista demobilizuotis, ir nepateikė daugiau detalių apie tarnybos trukmės pokyčius, kurie dar nėra galutinai patvirtinti.
Jis teigė, kad fronte esančių pėstininkų atlyginimai bus padidinti nuo 250 tūkst. iki 400 tūkst. grivinų (4,86–7,77 tūkst. eurų) per mėnesį.
Ukrainos kariuomenės interneto svetainės duomenimis, šiuo metu pėstininkai gali gauti iki 170 tūkst. grivinų (3,3 tūkst. eurų) per mėnesį, jei jie 30 dienų dislokuojami fronte arba už priešo linijų.
Minimalus mėnesinis atlyginimas nekoviniam personalui padidėtų nuo 20 tūkst. grivinų (389 eurų) iki 30 tūkst. grivinų (583 eurų).
Detalės bus galutinai suderintos šį mėnesį, o reformas planuojama pradėti įgyvendinti birželį, sakė V. Zelenskis.
Kai 2022 metais Rusija pradėjo plataus masto invaziją, karinių prievolių centrai buvo perpildyti savanorių, norinčių ginti šalį.
Dabar beveik visi naujokai yra šauktiniai, kurie neužsirašė savo noru, o kariuomenę taip pat vargina masiniai pasišalinimo iš dalinio atvejai, praneša Ukrainos žiniasklaida.