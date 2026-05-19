Vance'as: karių dislokavimas Lenkijoje atidėtas, o ne atšauktas

Praėjusią savaitę JAV pareigūnai teigė, kad dislokavimo atsisakyta – tai naujausias prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos žingsnis siekiant sumažinti Europos NATO sąjungininkėse dislokuotų karių skaičių.
J. D. Vance'as – vienas aktyviausių administracijos Europos kritikų ir didelis JAV paramos Ukrainai skeptikas – sakė, kad D. Trumpas nuo pat savo pirmosios kadencijos ragino Europos sąjungininkes prisiimti didesnę gynybos naštą.
„Turime turėti daugiau suvereniteto ir daugiau Europos, stovinčios ant savo kojų. Tai ir toliau bus mūsų politika Europoje“, – per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose sakė J. D. Vance'as.
Tačiau paklaustas apie 4 tūkst. karių ir Lenkiją, J. D. Vance'as atsakė: „Tai yra karių rotacijos atidėjimas. Tie kariai gali vykti kitur Europoje. Galime nuspręsti juos siųsti kitur. Iš tikrųjų dar nepriėmėme galutinio sprendimo, kur tie kariai galiausiai vyks.“
Aukšto rango JAV kariuomenės karininkas praėjusią savaitę per Kongreso klausymus sakė, kad JAV pajėgų Europoje vadovybė „gavo nurodymus dėl pajėgų sumažinimo“ Lenkijoje – pagrindinėje sąjungininkėje NATO rytiniame flange su Rusija.
Atrodo, kad D. Trumpas yra pasiryžęs nubausti sąjungininkes, kurios neparėmė karo Artimuosiuose Rytuose arba neprisidėjo prie taikos palaikymo pajėgų itin svarbiame Hormuzo sąsiauryje, kurį Iranas faktiškai uždarė.
Gegužės pradžioje Pentagonas paskelbė, kad Vašingtonas išves 5 tūkst. karių iš Vokietijos.
