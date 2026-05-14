Varšuvoje įregistruota pirmoji tos pačios lyties asmenų santuoka

Taip įgyvendinami teismų sprendimai, kuriais reikalaujama, kad šalis pripažintų užsienyje įregistruotas tos pačios lyties asmenų santuokas.
Europos Sąjungos (ES) aukščiausiasis teismas lapkritį nurodė Lenkijai registruoti tos pačios lyties asmenų santuokas, sudarytas kitose Bendrijos šalyse, net jei Lenkijos įstatymai šiuo metu to neleidžia.
Kovą Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis šiuo sprendimu, nurodė institucijoms pripažinti dviejų lenkų santuoką, sudarytą Vokietijoje.
„Šįryt išdavėme pirmąjį tos pačios lyties asmenų poros santuokos liudijimo nuorašą, vadovaudamiesi teismų sprendimais“, – paskelbė Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis.
Meras taip pat pažadėjo, kad jo miestas aktyviai pripažins kitas lenkų tos pačios lyties asmenų santuokas, įregistruotas kitur ES, net ir be specialaus teismo sprendimo.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį pareiškė, kad jo vyriausybė ras būdų, kaip kuo greičiau įgyvendinti sprendimus, ir, kreipdamasis į tos pačios lyties poras, atsiprašė „visų tų, kurie daugelį metų jautėsi atstumti ir pažeminti“.
D. Tuskas paragino Lenkijos pareigūnus, nepaisant jų asmeninės nuomonės, „gerbti kiekvieno asmens orumą ir prisiminti, kad šie žmonės gyvena aplink mus, tarp mūsų, šalia mūsų, ir kad jie nusipelno tokių pat pagarbos, orumo ir meilės jausmų kaip ir bet kuris kitas žmogus“.
LGBTIQ asmenys dešimtmečius kovoja už lygias teises Lenkijoje, kur tos pačios lyties asmenų santuokos ir civilinės partnerystės yra neteisėtos. Nė vienas iš sprendimų nereiškia, kad Lenkija privalo įteisinti tos pačios lyties asmenų santuokas.
D. Tusko vyriausybė atėjo į valdžią žadėdama įteisinti tos pačios lyties porų civilines sąjungas.
Tačiau šias pastangas stabdo jo paties valdančiosios koalicijos konservatorių bei prezidento Karolio Nawrockio (Karolio Navrockio), uolaus kataliko, pasipriešinimas.
Naujausi komentarai