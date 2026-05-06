Vengrija grąžino iš Ukrainos banko darbuotojų konfiskuotą turtą

„Svarbus žingsnis santykiuose su Vengrija – šiandien grąžintos „Oščadbank“ lėšos ir vertybės, kurias šių metų kovą konfiskavo Vengrijos specialiosios tarnybos“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime teigė V. Zelenskis.
Kovo mėnesį Vengrija sulaikė septynis Ukrainos valstybinio „Oščadbank“ darbuotojus, kai šie vežė grynuosius pinigus iš Austrijos į Ukrainą. Vėliau jie buvo paleisti, bet Kyjivas dar nebuvo atgavęs 80 mln. dolerių grynųjų ir devynių aukso luitų.
Budapeštas teigė juos sulaikęs vykdant tyrimą dėl pinigų plovimo, tačiau Kyjivas tvirtino, kad Vengrija faktiškai paėmė vyrus įkaitais, keršydama už tai, kad Ukraina neatidarė Rusijos naftą į Budapeštą tiekiančio vamzdyno.
Šis incidentas smarkiai pakenkė dviejų kaimynių santykiams, o kadenciją baigiantis Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas ir Ukrainos prezidentas V. Zelenskis apsikeitė aštriomis replikomis.
