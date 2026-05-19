Vengrijos premjeras lankysis Lenkijoje ir Austrijoje

Analitikai teigia, kad, pirmajai oficialiai kelionei ministro pirmininko pareigose pasirinkdamas Lenkiją, P. Magyaras siekia ne tik užversti Viktoro Orbáno eros puslapį, bet ir sukurti Vidurio Europos šalių bloką, kuris turėtų įtakos Europos Sąjungoje.
Pastaraisiais metais Lenkija daugiausiai dėmesio skyrė „Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui“, naujienų agentūrai AFP paaiškino Europos užsienio reikalų tarybos analitikas Piotras Burasas.
Tačiau P. Magyaras, kuris praėjusį mėnesį įvykusiuose rinkimuose užbaigė 16 metų trukusį nacionalisto V. Orbáno valdymą, tikisi, kad Lenkija vėl atkreips dėmesį į Vidurio Europą.
Anksčiau šį mėnesį jis pasiūlė Vyšegrado grupę – neformalų Vengrijos, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos aljansą – sujungti su Austerlico formatu, kurį sudaro Čekija, Slovakija ir Austrija.
„Manau, kad tai bus naudinga kiekvienai šaliai“, – sakė jis, užsimindamas, kad toks aljansas galėtų daryti didesnę įtaką ES sanglaudos fondo lėšų paskirstymo politikai.
„Vidurio Europos tautos kartu yra stipresnės nei pavieniui“, – praėjusią savaitę pridūrė jis.
Lenkijoje jo vizitas pristatomas kaip galima „naujos eros“ pradžia, o vengrų premjerą priimančios šalies užsienio reikalų viceministras Ignacas Niemczyckis išreiškė viltį, kad bendradarbiavimas taps „lojalesnis“.
P. Magyaras, kurį lydės šeši ministrai, tarp jų – užsienio reikalų ministrė Anita Orbán, susitiks su prezidentu Karoliu Nawrockiu ir savo kolega iš Lenkijos Donaldu Tusku.
Jis ketina pasisemti įkvėpimo iš D. Tusko, sugebėjusio „atkurti ryšius su Europos Sąjunga ir užtikrinti laipsnišką lėšų atšaldymo panaikinimą“, televizijos kanalui ATV sakė MCC instituto politologas Peteris Dobrowieckis.
Šią savaitę Budapešte laukiama Europos Komisijos delegacijos, o P. Magyaras tikisi, kad per kitą savaitę įvyksiančią kelionę į Briuselį pavyks susitarti, kad jo šaliai būtų gražinti milijardai eurų, įšaldyti dėl V. Orbáno vyriausybės padarytų teisinės valstybės principų pažeidimų.
Ekonomikos srityje Lenkijos ir Vengrijos prekybos rūmų vadovė Anna Wisniewski pareiškė, kad tikisi, jog dvišaliai santykiai įgaus „pagreitį“. Šiuo metu prekybos tarp šių dviejų šalių apimtys siekia 15 mlrd. eurų.
„Jaučiu, kad tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys jau seniai laukė šios progos dirbti kartu“, – naujienų agentūrai AFP sakė ji.
Keliaus traukiniu
Pakeliui į Varšuvą P. Magyaras planuoja sustoti Krokuvoje ir susitikti su naujuoju arkivyskupu Grzegorzu Rysu, o paskiau Gdanske surengti susitikimą su buvusiu Lenkijos prezidentu Lechu Walensa – Nobelio taikos premijos laureatu ir vienu iš pagrindinių šalies pasipriešinimo TSRS veikėjų.
Į Austriją jis turėtų atvykti trečiadienį vakare.
„Vengrijos ir Austrijos santykius norėčiau stiprinti dėl istorinių, taip pat kultūrinių ir ekonominių priežasčių“, – sakė jis.
Šias dvi šalis nuo seno sieja glaudūs ryšiai, kurių ištakos siekia Austro-Vengrijos imperijos laikus.
Austrija yra antra pagal dydį investuotoja Vengrijoje, savo investicijų apimtimis, viršijančiomis 11 milijardų eurų, nusileisdama tik Vokietijai.
Viena, kuri jau seniai siekia sustiprinti ryšius su Vengrija ir kitomis regiono šalimis, galiausiai galėtų pasiekti, kad jos strateginiai tikslai būtų labiau suderinti su kaimynės.
P. Magyaras ir jo komanda dalį kelio įveiks traukiniu, siekdami atkreipti dėmesį į ES finansuojamus projektus, tarp jų – greitųjų traukinių liniją tarp Krokuvos ir Varšuvos, tokiu būdu taip pat pabrėždami vieną iš jo prioritetų – Vengrijos geležinkelių tinklo modernizavimą.
Susitikimas su Zelenskiu
Budapešto pranešimas apie derybas su Kyjivu dėl vengrų mažumos teisių Ukrainoje rodo, kad Vengrija greičiausiai palaikys oficialių derybų dėl narystės ES pradžią artimiausiomis savaitėmis, o abiejų šalių lyderių susitikimas gali įvykti artimiausiais mėnesiais. Apie tai praneša portalas „Politico“, remdamasis diplomatinių šaltinių ir ES pareigūnų pateikta informacija.
Buvusio premjero Viktoro Orbano valdymo laikotarpiu Vengrija nuolat žlugdė procesus dėl Ukrainos narystės ES. Dabar, kai valdžią perėmė Peteris Magyaras, ši kliūtis galiausiai gali išnykti, Budapeštui vis labiau linkstant prie paramos pagrindiniams ES politiniams prioritetams.
„Politico“ atkreipia dėmesį, kad santykių su Briuseliu atkūrimą P. Magyaras laiko prioritetu, siekdamas atblokuoti milijardus eurų ES lėšų, įšaldytų dėl teisinės valstybės principų pažeidimų valdant V. Orbanui.
Tačiau, pasak vieno aukšto rango ES pareigūno, dalyvaujančio stojimo derybose, Vengrijos ilgalaikių prieštaravimų dėl Ukrainos narystės ES atšaukimas „turėtų politinę kainą“ P. Magyarui.
„Magyaras gal ir yra Orbano aršiausias priešininkas, tačiau naujasis ministras pirmininkas taip pat yra „Pirmiausia – Vengrija“ politikas. Į tai įeina skepticizmas dėl Ukrainos narystės ES priėmimo. Pirmadienio spaudos konferencijoje Magyaras tvirtino, kad Vengrija nepatvirtins Kyjivo prašymo, kol nebus išspręstas mažumų klausimas“, – rašo „Politico“, kurį cituoja „Ukrinform“.
Tai reiškia, kad Vengrijos užsienio reikalų ministrės Anitos Orban paskelbimas apie ekspertų lygio derybas dėl vengrų mažumos teisių Ukrainoje yra reikšmingas.
„Santykiai įžengė į naują etapą“, – pridūrė su derybų eiga susipažinęs aukšto rango diplomatas.
Jis taip pat užsiminė, kad V. Zelenskio ir P. Magyaro susitikimas galėtų įvykti jau artimiausiais mėnesiais.
„Politico“ priduria, kad Ukrainos narystės ES klausimą pokalbiuose telefonu su P. Magyaru netrukus po jo pergalės Vengrijos visuotiniuose rinkimuose kėlė tiek Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, tiek Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa.
Pasak to paties diplomato, U. von der Leyen nori, kad narystės klausimas būtų išspręstas kuo greičiau, idealiu atveju – iki birželio mėnesio ES lyderių viršūnių susitikimo.
Tai suteikia vilties ištikimiausiems Kyjivo rėmėjams, kad sprendimas pradėti derybas dėl pirmojo derybų paketo galėtų būti priimtas jau kitą savaitę.
Tačiau tokio pagreitinto grafiko perspektyvas EVT atstovai ragino vertinti atsargiai. Vienas su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs ES pareigūnas „Politico“ sakė, kad mintis pradėti derybas dėl pirmojo paketo per kitą savaitę vyksiantį Bendrųjų reikalų tarybos susitikimą yra gana optimistinė.
„Iš tiesų manau, kad galimybė atverti pirmąjį derybinį skyrių yra, bet tam bus labai mažai laiko“, – pridūrė kitas aukšto rango ES pareigūnas.
Kaip anksčiau rašė ELTA, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas P. Magyaras pirmadienį per pokalbį telefonu informavo A. Costą, kad su Ukrainos puse pradėtos derybos dėl teisinių garantijų Vengrijos bendruomenei Užkarpatėje.
Anksčiau pirmadienį Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad jo šalis pasirengusi atversti naują, abipusiai naudingų santykių su Vengrija lapą bei bendradarbiauti su naująja šalies vyriausybe visais dvišaliais klausimais, įskaitant tautines mažumas.
