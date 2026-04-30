Vienas griežčiausių įstatymų Europoje: rūkymui – galas?

Rūkančiųjų skaičius Jungtinėje Karalystėje per beveik 50 metų sumažėjo dviem trečdaliais, tačiau, remiantis oficialiais duomenimis, vis dar rūko apie 6,5 milijono žmonių, arba apie 13 proc. gyventojų.
„Aštuntajame dešimtmetyje rūkė apie pusė suaugusių britų, o dabar rodikliai – vieni mažiausių Europoje, ypač tarp jaunimo, ypač tarp tų, kurie pradeda rūkyti. Tai pavyko todėl, kad laikui bėgant įvedėme vis daugiau tabako gaminių reglamentų“, – teigė „Action on Smoking and Health“ generalinė direktorė Hazel Cheeseman.
Tačiau valdžia imasi dar griežtesnių priemonių – augins nerūkančiųjų kartą. Pagal įstatymo projektą, kuriam jau pritarė Jungtinės Karalystės parlamentas – tiek Bendruomenių Rūmai, tiek ir Lordų Rūmai, – 17 metų ir jaunesniems gyventojams bus visam gyvenimui uždrausta pirkti cigaretes.
„Kontroliavome reklamą, panaikinome reklaminius stendus pardavimo vietose, įdiegėme paprastas pakuotes, ribojame rūkymo vietas, taikome vienus didžiausių tabako gaminių mokesčių iš visų šalių. Taigi, galime įvesti ir kartų rūkymo draudimą, galime realiai siekti sukurti šalį, kurioje niekas nerūkytų“, – sakė H. Cheeseman.
Įstatymas panašus į 2022-aisiais priimtą Naujosios Zelandijos, kurį vėlesnė Vyriausybė panaikino.
„Tai mano kūnas. Jei noriu rūkyti, galiu rūkyti. Jei noriu gerti, galiu gerti. Žinau apie žalą, nes ant pakelių – labai ryškūs ir labai aiškūs vaizdai, bet tai vis tiek mano pasirinkimas – tą daryti ar ne“, – teigė 18-metė britė Bernadine Williams-Estephane.
Vyresni britai – griežtesni.
„Per daug vaikų rūko elektronines cigaretes, ir jiems tai tiesiog negerai, jie sako, kad elektroninių cigarečių rūkymas yra geresnis, bet netikiu, manau, kad tai taip pat blogai, kaip ir įprastų cigarečių rūkymas“, – teigė 60 metų britas Roger Brooker.
„Vien dėl visų šių skirtingų skonių, kuriuos galima gauti, akivaizdu, kad tai kažkaip paveiks jaunesnę kartą. Dar nežinome, kokios bus ilgalaikės pasekmės“, – sakė 54 metų britė Julie Brooker.
Kai įstatymą patvirtins karalius, Vyriausybė galės reguliuoti tabako, elektroninių cigarečių ir nikotino produktus, įskaitant jų skonius ir pakuotes.
