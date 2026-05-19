Vokietija į civilinę gynybą investuos 10 milijardų eurų

Didžioji dalis lėšų atiteks Vokietijos techninės pagalbos agentūrai (THW), kuri yra atsakinga už reagavimą į nelaimes ir humanitarinės pagalbos darbus.
Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją.
Planuojamos naujos investicijos, kurios gerokai viršytų įprastą civilinės gynybos biudžetą, bus skirtos 1 tūkst. papildomų specializuotų transporto priemonių ir THW pastatų atnaujinimui, sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas.
Gynybos ministras Borisas Pistorius palankiai įvertino šį pasiūlymą ir teigė, kad per pastaruosius 30 metų Vokietija civilinei gynybai skyrė nepakankamai lėšų.
Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtariamų sabotažo atvejų, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimų.
Rusija ne kartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus.
Planą stiprinti civilinę gynybą ministrų kabinetas turėtų aptarti trečiadienį.
Laikraštis „Bild“, kuris pirmasis atskleidė šiuos planus, pranešė, kad ministerija planuoja atlikti nacionalinę viešųjų slėptuvių nuo nelaimių, įskaitant bunkerius, tunelius ir tvirtus požeminius garažus, inventorizaciją.
Tada jos bus įtrauktos į Vokietijos viešojo perspėjimo programėlę NINA.
Remiantis pranešimu, Vidaus reikalų ministerijoje būtų įkurta nauja „Civilinės gynybos vadovybė“, kuri išpuolio atveju koordinuotų veiksmus su Vokietijos kariuomene.
„Mes didiname savo pastangas civilinės saugos ir civilinės gynybos srityse“, – „Bild“ sakė vidaus reikalų ministras Alexander'as Dobrindtas, taip pat pažadėjęs „tvirtą poziciją prieš hibridines grėsmes“.
