Vokietija į civilinę gynybą investuos milijardus eurų

„Stiprinsime gyventojų apsaugą ir civilinę gynybą“, – pirmadienį paskelbtame interviu dienraščiui „Bild“ sakė A. Dobrindtas, pridurdamas, kad Vokietija laikosi tvirtesnės pozicijos kovojant su hibridinėmis grėsmėmis ir didina paramą savanoriams gelbėtojams.
Pasak jo, siekiant pagerinti saugumą ir atsparumą, bus užtikrinama glaudesnė karinės ir civilinės gynybos struktūrų integracija.
Leidinys „Bild“, remdamasis vyriausybės projekto dokumentu, pranešė, kad vyriausybė rengia specialią 10 mlrd. eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai, pastatams, personalui ir technologijoms, įskaitant Federalinę techninės pagalbos agentūrą (THW).
Remiantis ataskaita, Vokietija iki 2029 m. planuoja įsigyti tūkstantį naujų specializuotų transporto priemonių ir 110 tūkst. lauko lovų.
