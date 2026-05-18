Vokietija Turkijoje dislokuos oro gynybos sistemą „Patriot“

Ministerija pranešė, kad apie 150 karių, šiuo metu dislokuotų Vokietijos šiauriniame Husumo mieste, nuo birželio pabaigos iki rugsėjo bus perkelti su „Patriot“ priešraketinės gynybos sistema į Turkiją.
Tai daroma pagal rotaciją, siekiant pakeisti šiuo metu dislokuotą Amerikos dalinį, pridūrė ministerija.
„Vokietija prisiima daugiau atsakomybės NATO“, – sakė gynybos ministras Borisas Pistorius.
„Glaudus mūsų karių bendradarbiavimas su Turkijos ir Amerikos partneriais rodo, kaip patikimai bendradarbiaujame su savo sąjungininkais“, – pridūrė jis.
„Patriot“ yra amerikiečių gamybos mobili oro gynybos sistema, skirta perimti taktines balistines raketas, žemai skrendančias sparnuotąsias raketas ir orlaivius.
JAV dalinys buvo perkeltas siekiant sustiprinti Turkijos gynybą ir reaguojant į Irano raketų atakas, per kurias smogta Amerikos sąjungininkėms regione, kai Jungtinės Valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą su Teheranu.
Nuo karo pradžios NATO pajėgos bent tris kartus virš Turkijos numušė Irano balistines raketas.
Vokietija ir anksčiau Turkijoje dislokavo sistemas „Patriot“ – nuo 2013 iki 2015 m., kad padėtų apsaugoti oro erdvę pasienyje su Sirija.
Gynybos ministerijos teigimu, dislokuojamą „Patriot“ sistemą sudaro iki aštuonių paleidimo įrenginių, taip pat radiolokatorius ir ugnies valdymo postas.
