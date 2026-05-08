 Volodymyras Zelenskis: gegužės 9–11 dienomis privalo būti nustatytos paliaubos

2026-05-08 22:53
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad gegužės 9–11 dienomis su Rusija „privalo būti nustatytos“ paliaubos ir kad Kyjivas gavo Maskvos pritarimą didelio masto apsikeitimui belaisviais.

Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.

„Gavome Rusijos sutikimą atlikti apsikeitimą belaisviais formatu tūkstantis į tūkstantį. Gegužės 9, 10 ir 11 dienomis taip pat privalo būti nustatytas paliaubų režimas“, – sakė V. Zelenskis po to, kai JAV pirmosios paskelbė apie abiejų šalių susitarimą.

