„Gavome Rusijos sutikimą atlikti apsikeitimą belaisviais formatu tūkstantis į tūkstantį. Gegužės 9, 10 ir 11 dienomis taip pat privalo būti nustatytas paliaubų režimas“, – sakė V. Zelenskis po to, kai JAV pirmosios paskelbė apie abiejų šalių susitarimą.
Volodymyras Zelenskis: gegužės 9–11 dienomis privalo būti nustatytos paliaubos
2026-05-08 22:53
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad gegužės 9–11 dienomis su Rusija „privalo būti nustatytos“ paliaubos ir kad Kyjivas gavo Maskvos pritarimą didelio masto apsikeitimui belaisviais.
