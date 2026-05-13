Zelenskis ragina Trumpą susitikime su Kinijos vadovu aptarti ir Ukrainos karo pabaigos klausimą

Jis tikįs, kad per trečiadienį prasidėjusį D. Trumpo vizitą Kinijoje „bus aptartas ir Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo klausimas“, – sakė V. Zelenskis trečiadienį Rumunijoje.
„Mes nuolat palaikome kontaktą su mūsų amerikiečių partneriais“, – kalbėjo jis Bukarešto devyneto susitikime Rumunijos sostinėje. JAV tarpininkaujamos derybos dėl daugiau kaip ketverius metus trunkančio karo pabaigos iki šiol proveržio neatnešė. Praėjusią savaitę pirmą kartą nuo kovo pabaigos vyko pokalbiai tarp Ukrainos ir JAV pasiuntinių.
Karas Ukrainoje jau nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių. Tai daugiausiai aukų pareikalavęs karas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo. Kaip sąlygos taikos susitarimui Rusija reikalauja, kad Ukraina pasitrauktų iš iki šiol tik iš dalies Maskvos kontroliuojamų teritorijų, įskaitant svarbų pramoninį Donbaso regioną šalies rytuose. Kyjivas šiuos reikalavimus kategoriškai atmeta.
Pekinas ir Maskva yra artimi ekonominiai ir politiniai partneriai. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį jų santykiai tapo dar glaudesni.
Kinija teigia Ukrainos kare užimanti neutralią poziciją. Tačiau Ukrainos sąjungininkės kaltina Kiniją parduodant Rusijai vadinamąsias dvigubos paskirties prekes, t. y. komponentus, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek ginkluotės prekėms.