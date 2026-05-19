Bolivijoje protestuotojai reikalauja prezidento atsistatydinimo

Riaušių policija ne vieną valandą grūmėsi su protestuotojais, La Paso gatvėse tvyrojo ašarinės dujos, buvo uždarytos parduotuvės, o dėl protestuotojų blokadų, užtvėrusių kelius į sostinę, ėmė trūkti prekių.
Tūkstančiai ūkininkų, kalnakasių, mokytojų, kitų sektorių darbuotojų ir čiabuvių bendruomenių narių jau kelias savaites rengia protestus, reikalaudami padidinti darbo užmokestį, užtikrinti ekonominį stabilumą ir nutraukti valstybinių įmonių privatizavimą.
Andų šalis patiria didžiausią ekonominį išbandymą per pastaruosius keturis dešimtmečius, o metinė infliacija balandžio mėnesį pasiekė 14 proc.
Nors iki pirmadienio vakaro į La Pasą iš esmės sugrįžo ramybė, susirinkusieji gatvėse yra įsiutę ant R. Pazo, konservatoriaus, kuris po du dešimtmečius trukusio socialistų valdymo mažiau nei prieš šešis mėnesius pradėjo eiti prezidento pareigas.
Jis panaikino du dešimtmečius trukusias subsidijas degalams, kurios tuštino iždo užsienio valiutos rezervus, tačiau iki šiol jam nepavyko stabilizuoti degalų tiekimo.
„Norime, kad jis atsistatydintų, nes yra nekompetentingas. Bolivija išgyvena chaoso akimirką“, – AFP sakė 60 metų ūkininkas Ivanas Alarconas, kuris protestuoti važiavo apie 90 km iš Kakiavirio vakarų Bolivijoje.
Anksčiau pirmadienį riaušių policija panaudojo ašarines dujas, kad neleistų protestuojantiems kalnakasiams patekti į pagrindinę La Paso aikštę, kurioje stovi vyriausybės pastatai, o demonstrantai į juos mėtė sprogmenis ir akmenis.
Vyriausybės paskelbtose nuotraukose matyti, kaip protestuotojai plėšia biurą ir išsineša baldus, kompiuterius, monitorius ir kitą įrangą.
Valdžios institucijos nepranešė apie sužeistuosius, tačiau AFP pastebėjo mažiausiai du sužeistus protestuotojus.
Nors oficialus sulaikytųjų skaičius nepaskelbtas, televizijos stotis „Unitel“ pranešė, kad sulaikyta daugiau kaip 100 žmonių.
„Chaosas“
Prokuroras pirmadienį pranešė, kad išduoda didžiausios šalies profesinės sąjungos COB lyderio arešto orderį, kaltindamas jį terorizmu ir nusikaltimų kurstymu.
COB generalinio sekretoriaus Mario Argollo arešto orderis yra „Bolivijos policijos generalinės vadovybės rankose“, spaudos konferencijoje sakė generalinis prokuroras Rogeris Mariaca.
COB prisijungė prie raginimų R. Pazui atsistatydinti.
Buvusio prezidento socialisto Evo Moraleso, kuris valdžioje buvo nuo 2006 iki 2019 m., šalininkai pirmadienį atvyko į La Pasą po septynių dienų žygio iš Oruro, esančio maždaug už 180 km į pietus nuo sostinės.
Protestuotojai yra „politiniai agentai, siekiantys tapti tramplinu“ „kokamedžio lapų augintojui“ E. Moralesui grįžti į valdžią, televizijai „Red Uno“ sakė ekonomikos ministras Jose Gabrielis Espinoza.
Po šeštadienio susirėmimų su protestuotojais policijai ir karinėms pajėgoms pavyko laikinai atverti kai kuriuos kelius į La Pasą, nes mieste labai trūko maisto, vaistų ir degalų.
Vienas protestuotojas per šiuos susirėmimus žuvo įkritęs į griovį, sakė vidaus reikalų ministro pavaduotojas Hernanas Paredesas.
Pirmadienį protestuotojai atnaujino blokadas.
Savo „X“ paskyroje E. Moralesas išreiškė solidarumą su protestuotojais ir profsąjungų lyderius pavadino „žiauraus persekiojimo“ aukomis.
Daugelis E. Moraleso, kuris buvo pirmasis čiabuvių kilmės prezidentas, šalininkų baiminasi, kad jis netrukus bus suimtas. Nuo 2024 m. jis slapstosi Čaparės kokos auginimo regione centrinėje Bolivijoje.
Bolivijos kelių administracija pranešė, kad pirmadienį šalies greitkeliuose buvo mažiausiai 32 blokados.
Vyriausybė, kuri nuo gegužės 10 d. į sostinę skraidina maistą, paskelbė, kad antradienį sieks šešioms valandoms atidaryti užblokuotus greitkelius aplink La Pasą ir sukurti „humanitarinį koridorių“.
