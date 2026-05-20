Derybininkas: JAV siekia pradėti naują karą

„Priešo judėjimas, tiek atviras, tiek slaptas, rodo, kad nepaisant ekonominio ir politinio spaudimo, jis neatsisakė savo karinių tikslų ir siekia pradėti naują karą“, – garso pranešime, kurį transliavo Irano žiniasklaida, sakė M. B. Ghalibafas.
„Atidus situacijos Jungtinėse Valstijose stebėjimas sustiprina tikimybę, kad jie vis dar tikisi Irano tautos pasidavimo“, – sakė jis.
M. B. Ghalibafas trečiadienį taip pat pareiškė, kad Irano pajėgos ruošiasi „stipriam atsakui“ į galimus atnaujintus Jungtinių Valstijų ir Izraelio išpuolius.
„Privalome sustiprinti savo pasirengimą veiksmingam ir stipriam atsakui į bet kokius galimus išpuolius“, – pranešime sakė derybininkas, pridurdamas, kad „Iranas niekada nepasiduos bauginimui jokiomis aplinkybėmis“.
Tuo metu Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį paliko duris atviras diplomatijai, žurnalistams pareiškęs, kad Jungtinės Valstijos yra derybų su Iranu „paskutiniuose etapuose“.
„Arba pasieksime susitarimą, arba imsimės tam tikrų veiksmų, kurie bus šiek tiek nemalonūs. Bet tikiuosi, kad taip neatsitiks“, – sakė jis.
„Aš neskubu. Tiesiog, idealiu atveju, norėčiau, kad žūtų kuo mažiau žmonių, o ne daug“, – pridūrė JAV prezidentas.
Nuo balandžio 8-osios galiojančios paliaubos sustabdė JAV ir Izraelio karinį konfliktą su Iranu, kuris sukrėtė pasaulio ekonomiką, tačiau Vašingtonui ir Teheranui, regis, nenorint atnaujinti karo veiksmų, jų vietą užėmė žodžių karas.
D. Trumpas ne kartą grasino Teheranui naujais kariniais veiksmais, o Irano pareigūnai atsakė savo įspėjimais.
Irano revoliucinė gvardija anksčiau trečiadienį įspėjo, kad karas Artimuosiuose Rytuose išplis už regiono ribų, jei JAV ir Izraelis atnaujins atakas prieš Islamo Respubliką.
„Jei agresija prieš Iraną pasikartos, žadėtas regioninis karas šį kartą išplis toli už regiono ribų, o mūsų niokojantys smūgiai jus sutriuškins“, – sakoma Gvardijos pareiškime, paskelbtame jos interneto svetainėje „Sepah News“.
Šis įspėjimas nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas pareiškė, kad Vašingtonas gali vėl smogti Iranui, jei artimiausiomis dienomis nebus pasiektas susitarimas dėl ilgalaikio konflikto sureguliavimo.
