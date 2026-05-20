EK vadovė: : Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse

Taip ji kalbėjo po virtinės bepiločių įsiveržimų į rytines Europos Sąjungos (ES) šalis, įskaitant Lietuvoje dėl drono paskelbtą pavojų.
„Rusijos vieši grasinimai mūsų Baltijos šalims yra visiškai nepriimtini, – parašė U. von der Leyen socialiniame tinkle „X“. – Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus, keliančius pavojų žmonių gyvybėms ir saugumui mūsų rytiniame flange.“
„Europa atsakys vieningai ir tvirtai. Mes ir toliau stiprinsime savo rytinio flango saugumą stipria kolektyvine gynyba ir pasirengimu visais lygmenimis“, – pabrėžė ji.
NATO vadovas Markas Rutte (Markas Riutė) jai antrino, sakydamas, kad net jei bepiločius orlaivius paleido Ukraina, tai ne šios su Rusijos invazija kovojančios šalies kaltė.
„(Dronai) ten yra dėl beatodairiškos, neteisėtos, plataus masto Rusijos atakos“, – sakė jis.
M. Rutte taip pat pagyrė Aljanso reakciją į kelis pastarųjų dienų incidentus su dronais, sakydamas, kad į juos buvo sureaguota „ramiu, ryžtingu ir proporcingu atsaku“.
„Būtent taip mes ir planavome bei ruošėmės“, – sakė jis.
Lietuvoje, taip pat Estijoje ir Latvijoje pastarosiomis savaitėmis nukrito keli dronai, tačiau jie nepadarė rimtesnės žalos ir nepareikalavo aukų.
Be to, Rusijos ambasadorius Jungtinėse Tautose (JT) antradienį pareiškė, esą Maskva turi informacijos, jog Ukraina planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos šalių, bei įspėjo, kad narystė NATO neapsaugos šių valstybių nuo atsakomųjų veiksmų.
Maskvos ambasadorius Vasilijus Nebenzia, kalbėdamas JT Saugumo Tarybos posėdyje dėl saugumo Ukrainoje, teigė, neva Kyjivas jau išsiuntė Ukrainos dronų pajėgas į Latviją, o Rusijos žvalgyba galinti nustatyti tokių orlaivių paleidimo vietas.
Rygos atstovė Saugumo Taryboje Sanita Pavluta-Deslandes atmetė šias pastabas kaip „gryną pramaną“, o Latvijos užsienio reikalų ministerija iškvietė laikinąjį Rusijos ambasados vadovą ir pareiškė kategorišką protestą dėl Rusijos pusės pareiškimų.
„Nepaisant daugkartinių Latvijos pusės pranešimų diplomatiniais kanalais ir viešai, kad Latvijos Respublika nedavė sutikimo naudoti jos teritoriją ir oro erdvę išpuoliams prieš taikinius Rusijos Federacijoje vykdyti, Rusijos pusė toliau skleidžia melą ir daro eskaluojančius pareiškimus“, – nurodė Latvijos užsienio reikalų ministerija.
Tuo tarpu M. Rutte šiuos Rusijos kaltinimus trečiadienį pavadino absurdiškais.
