 Geležinkelių operatorė: Rusijos pasienio srityje per Ukrainos drono smūgį žuvo trys žmonės

Geležinkelių operatorė: Rusijos pasienio srityje per Ukrainos drono smūgį žuvo trys žmonės

2026-05-21 19:50
BNS inf.

 Rusijos Briansko pasienio srityje per ukrainiečių drono smūgį ketvirtadienį žuvo trys geležinkelio darbininkai, pranešė Rusijos valstybinė geležinkelių operatorė RŽD.

<span>Geležinkelių operatorė: Rusijos pasienio srityje per Ukrainos drono smūgį žuvo trys žmonės</span>
Geležinkelių operatorė: Rusijos pasienio srityje per Ukrainos drono smūgį žuvo trys žmonės / Scanpix nuotr.

Maskvos puolimui prieš Ukrainą tęsiantis jau penktus metus, Rusijos pasienio miestai ir kaimai nuolat patiria Ukrainos smūgius.

„(Ketvirtadienį) Unečios stotyje Briansko srityje dronas smogė manevriniam lokomotyvui“, – pranešė RŽD socialiniuose tinkluose.

Bendrovės paskelbtame pranešime teigiama, kad žuvo mašinistas, mašinisto padėjėjas ir jo sūnus, dirbęs remontininku.

Jauniausias iš žuvusiųjų gimė 2007 metais, nurodė RŽD.

Unečios miestas yra netoli Ukrainos ir Baltarusijos sienų.

Kyjivas yra ne kartą kaltinęs Rusiją, kad ši taikosi į jo geležinkelių tinklą.

Šiame straipsnyje:
Ukrainos dronas
Rusijos pasienis
žuvo trys žmonės

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