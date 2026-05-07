Girtas keleivis privertė skubiai leistis iš Berlyno į Alikantę skridusį lėktuvą

Policijos pranešime sakoma, kad 43 metų vyras po pakilimo elgėsi agresyviai ir, kaip teigiama, „nepriimtinai priekabiavo prie keleivių“. Taip pat teigiama, kad jis lėktuve vėmė. Todėl pilotas nusprendė atlikti neplanuotą nusileidimą, kad keleivis būtų išsodintas iš lėktuvo.
Vyrą sulaikė ant kilimo ir tūpimo tako laukusi policija. Tada, pasak policijos atstovo, reikėjo iškrauti bagažą, kad būtų galima pasiekti trikdytojo krepšius.
Vėliau „Ryanair“ lėktuvas galėjo tęsti kelionę į pradinę paskirties vietą Ispanijoje.
Vyrui gręsia kaltinimai dėl Aviacijos saugumo įstatymo pažeidimo per trečiadienį įvykusį incidentą. Nežinoma, ar jis vėliau grįžo namo, ar užsisakė naują skrydį į savo atostogų vietą. Taip pat neaišku, kokias išlaidas dėl nukrypimo patyrė oro linijos ir ar vyras už jas atsakingas.
