Hormuzo sąsiauryje užpultas prancūzų bendrovės laivas

„Vakar plaukiant per Hormuzo sąsiaurį laivas „CMA CGM San Antonio“ tapo išpuolio taikiniu, dėl to buvo sužeisti įgulos nariai ir apgadintas laivas“, – naujienų agentūrai AFP teigė laivybos įmonė ir pridūrė, kad sužeistieji buvo evakuoti gydyti.
Su Maltos vėliava plaukiojantis laivas buvo užpultas kitą dieną po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo savo „Projektą „Laisvė“, skirtą padėti laivams perplaukti Hormuzo sąsiaurį.
Siekdamas susitarimo su Iranu dėl karo nutraukimo, D. Trumpas antradienį pareiškė stabdantis JAV kariuomenės operaciją, kurios metu laivai buvo lydimi šiuo gyvybiškai svarbiu vandens keliu.
Iranas atsisakė perleisti sąsiaurio kontrolę ir naudoja ją kaip svertą konflikte, kuris prasidėjo vasario pabaigoje JAV ir Izraelio smūgiais Teheranui.
