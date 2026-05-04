Į Persijos įlanką įplaukė JAV eskadriniai minininkai

Karo laivai „šiuo metu veikia Arabijos (Persijos) įlankoje po to, kai perplaukė Hormuzo sąsiaurį remdami projektą „Laisvė“, socialiniame tinkle „X“ pranešė JAV centrinė vadovybė (CENTCOM), turėdama omenyje prezidento Donaldo Trumpo sekmadienį paskelbtą operaciją.
„Amerikiečių pajėgos aktyviai padeda atkurti komercinės laivybos tranzitą“, – nurodė CENTCOM ir pridūrė, kad „du su JAV vėliava plaukiojantys prekybiniai laivai sėkmingai perplaukė Hormuzo sąsiaurį ir saugiai tęsia kelionę“.
Tuo tarpu Irano karinis jūrų laivynas pirmadienį paleido sparnuotąsias raketas ir kovinius dronus netoli JAV eskadrinių minininkų, kertančių Hormuzo sąsiaurį, pranešė valstybinė televizija.
Ji nurodė, kad karinis jūrų laivynas identifikavo JAV eskadrinius minininkus Hormuzo sąsiauryje ir paleido kelis įspėjamuosius šūvius.
Teherano pajėgos faktiškai uždarė sąsiaurį – pagrindinį naftos ir dujų gabenimo maršrutą – reaguodamos į vasario 28 dieną prasidėjusią JAV ir Izraelio karinę kampaniją, o Vašingtonas palaiko Irano uostų blokadą.
D. Trumpas neribotam laikui pratęsė pradines dviejų savaičių paliaubas, kurios sustabdė kovas, tačiau konfliktas ir jo plačiai paplitusios ekonominės pasekmės lieka neišspręstos.
