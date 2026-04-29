Ilgą Irano blokadą planuojantis Trumpas: geru vyruku daugiau nebūsiu!

Anot leidinio, D. Trumpas nemano, kad Iranas derasi sąžiningai, ir tikisi, kad jį pavyks priversti dvidešimčiai metų sustabdyti urano sodrinimą bei sutikti su griežtais paskiau įsigaliosiančiais apribojimais.
„Iranas nesugeba susimti. Jie nežino, kaip pasirašyti susitarimą dėl branduolinės programos. Geriau jau jie greičiau susiprotėtų!“ –savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas, pridėdamas nuotrauką, kurioje pats pozuoja su automatiniu šautuvu, ir antraštę „GERU VYRUKU DAUGIAU NEBŪSIU!“
Remdamasis neįvardytais pareigūnais, „The Wall Street Journal“ pranešė, kad D. Trumpas pirmadienį per susitikimą Baltųjų rūmų operatyvinėje salėje nusprendė, jog tiek tęsti bombardavimą, tiek pasitraukti iš konflikto yra pernelyg rizikinga.
Pranešama, kad jis pareigūnams sakė, jog vietoje to JAV karinis jūrų laivynas toliau ribos pagrindinį Irano naftos eksportą, kol Teheranas sutiks su visais Vašingtono reikalavimais.
(be temos)