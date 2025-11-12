Indija: automobilio sprogimas, per kurį žuvo mažiausiai 12 žmonių, buvo teroristinis incidentas

„Šalis tapo baisaus teroro akto, kurį įvykdė antinacionalinės jėgos, liudininke“, – sakoma Indijos vyriausybės išplatintame pareiškime.
Indijos sostinėje pirmadienį netoli istorinio Raudonojo forto sprogus automobiliui žuvo mažiausiai 12 žmonių, o dar keliolika buvo sužeisti, kilo gaisras, apgadinęs kelias netoliese stovėjusias transporto priemones, pranešė Naujojo Delio policija.
Pranešus apie sprogimą prie vienų Raudonojo forto metropoliteno stoties vartų, į įvykio vietą nuskubėjo kelios ugniagesių mašinos, sakė miesto priešgaisrinės tarnybos. Sprogimo priežastis lieka neaiški.
Raudonasis fortas, buvę imperatoriškieji rūmai, yra svarbus turistų traukos objektas Naujajame Delyje. Vietos žiniasklaidos filmuotoje medžiagoje matyti apgadinti automobiliai ir policijos kordonas įvykio vietoje
