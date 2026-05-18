Iranas teigia atsakęs į naujausią JAV taikos pasiūlymą

„Kaip pranešėme vakar, mūsų susirūpinimą keliantys klausimai buvo perduoti amerikiečių pusei“, – per spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei .
Jis teigė, kad derybos „tęsiasi per tarpininką Pakistaną“, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Vašingtonas ir Teheranas keičiasi pasiūlymais, siekdami užbaigti vasario 28 dieną kilusį konfliktą. Kol kas abi pusės surengė vieną derybų raundą, o nuo balandžio 8 dienos galioja trapios paliaubos.
E. Baqaei gynė Irano reikalavimus, įskaitant užsienyje įšaldyto Irano turto grąžinimą ir ilgalaikių sankcijų panaikinimą.
„Iškelti klausimai yra Irano reikalavimai, kuriuos Irano derybų komanda tvirtai gynė kiekviename derybų raunde“, – sakė jis.
Jis taip pat gynė Irano reikalavimą, kad JAV sumokėtų karo reparacijas, ir pavadino konfliktą „neteisėtu ir nepagrįstu“.
Kalbėdamas apie dar vienos karinės konfrontacijos galimybę, E. Baqaei sakė, kad Iranas yra „visiškai pasirengęs bet kokiam atvejui“.
Sekmadienį naujienų agentūra „Fars“ skelbė, jog Vašingtonas pateikė penkių punktų sąrašą, kuriuo reikalauja, kad Iranas paliktų veikti tik vieną branduolinį objektą, o labai prisodrinto urano atsargas perduotų Jungtinėms Valstijoms.
Tuo tarpu naujienų agentūra „Mehr“ teigė: „Jungtinės Valstijos, nesiūlydamos jokių apčiuopiamų nuolaidų, nori gauti nuolaidų, kurių joms nepavyko gauti per karą, o tai sukels aklavietę derybose.“
