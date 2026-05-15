Irano diplomatijos vadovas teigia esąs atviras Kinijos pagalbai

„Vertiname bet kurią šalį, galinčią padėti, ypač Kiniją“, – žurnalistams Indijos sostinėje, kur jis dalyvavo BRICS šalių bloko susitikime, sakė A. Araghchi.
„Palaikome labai gerus santykius su Kinija, esame strateginiai partneriai ir žinome, kad kinai turi gerų ketinimų, todėl Islamo respublika palankiai įvertintų bet kokius jų veiksmus, galinčius padėti diplomatijai“, – teigė jis.
Jis pareiškė, kad jo vyriausybė gavo žinučių iš Jungtinių Valstijų, rodančių, jog prezidento Donaldo Trumpo administracija yra atvira tęsti derybas, kuriomis siekiama užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose.
„Tai, kas buvo pasakyta, kad Jungtinės Valstijos atmetė Irano pasiūlymą arba Irano atsakymą į amerikiečių pasiūlymą, buvo prieš kelias dienas, kai ponas Trumpas tviteryje parašė ir pasakė, kad tai nepriimtina“, – Indijos sostinėje žurnalistams sakė A. Araghchi.
„Tačiau po to mes vėl gavome amerikiečių žinučių, kuriose sakoma, kad jie nori tęsti derybas ir bendradarbiavimą“, – tvirtino jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Kinijos lyderis Xi Jinpingas tvirtai tiki, jog Iranas neturėtų turėti branduolinio ginklo.
„Jis tvirtai tiki, kad jie negali turėti branduolinio ginklo, ir jis nori, kad jie atvertų sąsiaurį“, – žurnalistams lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje Hormuzo sąsiaurį – svarbų vandens kelią, kurį blokuoja Iranas.
Naujausi komentarai