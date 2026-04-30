Izraelis sulaikė 175 į Gazą plaukusius aktyvistus

„Apytiksliai 175 aktyvistai iš daugiau nei 20 laivų (...) dabar taikiai keliauja į Izraelį“, – sakoma ministerijos pranešime, kuriame taip pat pateikiamas vaizdo įrašas su aktyvistais Izraelio karinio jūrų laivyno laive.
Izraelis kontroliuoja visus įvažiavimo į Gazos Ruožą punktus, o Jungtinės Tautos (JT) ir užsienio nevyriausybinės organizacijos kaltina jį stabdant prekių srautą į šią teritoriją ir taip sukeliant stygių nuo pat karo pradžios 2023 metų spalį.
Naujausios propalestiniečių aktyvistų, siekiančių pralaužti Izraelio blokadą Gazos Ruože, flotilės organizatoriai kiek anksčiau paskelbė, kad jų laivus prie Graikijos Kretos salos krantų apsupo Izraelio kariniai laivai.
Šio pareiškimo paskelbimo metu (4 val. 30 min. Grinvičo, 7 val. 30 min. Lietuvos laiku) „mažiausiai 22 iš 58 flotilės laivų buvo užpulti Izraelio pajėgų, visiškai pažeidžiant tarptautinę teisę“, sakoma „Global Sumud Flotilla“ pareiškime.
Pastarosiomis savaitėmis flotilė išplaukė iš Marselio Prancūzijoje, Barselonos Ispanijoje ir Sirakūzų Italijoje.
Naktį į ketvirtadienį flotilė pranešė, kad jos laivus „neteisėtai apsupo“ Izraelio laivai.
Likusieji flotilės laivai šiuo metu yra netoli Kretos, rodo organizacijos interneto svetainėje pateikiami tiesioginio stebėjimo duomenys.
„Lazeriai ir puolamieji ginklai“
„Prie mūsų laivų priartėjo kariniai greitaeigiai kateriai, prisistatę kaip „Izraelis“, nukreipę lazerius ir pusiau automatinius puolamuosius ginklus, įsakydami dalyviams eiti į laivų priekį ir nusileisti ant rankų ir kelių“, – teigė organizacija.
„Laivų ryšys yra slopinamas, buvo pasiųstas SOS signalas“, – tvirtino jie.
2025 metų vasarą ir rudenį pirmoji „Global Sumud Flotilla“ kelionė per Viduržemio jūrą Gazos Ruožo link sulaukė viso pasaulio dėmesio.
Šios flotilės laivus Izraelis perėmė prie Egipto ir Gazos Ruožo krantų spalio pradžioje.
Izraelio operacija, kurią organizatoriai ir organizacija „Amnesty International“ pavadino neteisėta, sulaukė tarptautinio pasmerkimo.
Įgulos nariai, įskaitant švedų aktyvistę Gretą Thunberg, buvo sulaikyti, o vėliau Izraelio išsiųsti.
Gazos Ruožas, kurį valdo „Hamas“, nuo 2007 metų yra blokuojamas Izraelio, o dėl palestiniečių judėjimo išpuolio prieš Izraelį kilęs karas nulėmė didelį maisto, vandens, vaistų ir degalų trūkumą šiame palestiniečių anklave.
Pernai spalį po dvejų niokojančio konflikto metų buvo pasiektos trapios paliaubos.
Per „Hamas“ 2023 metų spalio išpuolį Izraelyje žuvo 1 221 žmogus, daugiausia civiliai, rodo oficialūs Izraelio duomenys, kuriuos surinko naujienų agentūra AFP.
Atsakomųjų Izraelio karinių operacijų metu palestiniečių teritorijoje žuvo daugiau nei 72 tūkst. žmonių, taip pat daugiausia civiliai, teigia Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.
