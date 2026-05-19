JAE: į branduolinę elektrinę taikęsi dronai atskrido iš Irako

Iš ten Irano remiamos grupuotės surengė kelias atakas nuo tada, kai prasidėjo karas Artimuosiuose Rytuose.
„Vykdant tyrimą dėl gegužės 17 dieną įvykdyto akivaizdaus išpuolio prieš Barakos atominę elektrinę, techninis sekimas ir stebėjimas patvirtino, kad visi trys dronai (...) atskrido iš Irako teritorijos“, – nurodė JAE gynybos ministerija.
Neatpažintas dronas sekmadienį smogė elektros generatoriui netoli vienintelės arabų pasaulyje branduolinės elektrinės Barakoje, Abu Dabio emyrate, ir sukėlė gaisrą, tačiau žmonės nenukentėjo ir radiacijos nuotėkio nebuvo. Dar du dronai buvo perimti.
Baraka yra netoli Saudo Arabijos sienos ir Kataro, tad šis smūgis sukėlė nuogąstavimų dėl pasekmių visame Persijos įlankos regione.
Šis objektas ir anksčiau buvo Irano taikinys. Kovą Irano žiniasklaida paskelbė elektrinių, kaip potencialių taikinių, sąrašą, į kurį buvo įtraukta ir Barakos elektrinė.
