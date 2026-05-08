 JAV apšaudė du Irano laivus

2026-05-08 17:44
BNS inf.

JAV pajėgos apšaudė ir neutralizavo du su Irano vėliava plaukiojančius tanklaivius, bandžiusius pažeisti amerikiečių vykdomą Irano uostų blokadą, penktadienį pranešė JAV kariuomenė.

JAV apšaudė du Irano laivus / Scanpix nuotr.

JAV karinių jūrų pajėgų naikintuvas „F/A-18 Super Hornet“ „neutralizavo abu tanklaivius, paleidęs tiksliąją amuniciją į jų kaminus ir taip neleisdamas reikalavimų nevykdantiems laivams įplaukti į Iraną“, socialiniame tinkle „X“ paskelbė JAV centrinė vadavietė (CENTCOM).

Ji taip pat paskelbė smūgių į abu laivus vaizdo medžiagą.

Tuo tarpu Irano žiniasklaida pranešė, kad nepaisant Persijos įlankoje galiojančių paliaubų penktadienį Hormuzo sąsiauryje kilo naujų „pavienių susirėmimų“ tarp Irano ir JAV karinių jūrų pajėgų.

„Pastarąją valandą Hormuzo sąsiauryje vyksta pavieniai susirėmimai tarp Irano ginkluotųjų pajėgų ir JAV laivų“, – skelbė naujienų agentūra „Fars“.

Anksčiau penktadienį Iranas apkaltino JAV pažeidus paliaubas, abiem pusėms verčiant kaltę viena kitai dėl naktį Hormuzo sąsiauryje įvykusio susirėmimo.

„Praėjusią naktį įvykdyti veiksmai buvo ir akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas, ir paliaubų sulaužymas“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei naujienų agentūrai ISNA.

