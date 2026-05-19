JAV imigracijos tarnybos pareigūnui pareikšti kaltinimai dėl šaudymo Minesotoje

52 metų agentui pateikti keturi kaltinimai dėl antrojo laipsnio užpuolimo ir vienas kaltinimas dėl melagingo pranešimo apie nusikaltimą, pirmadienį pranešė Mineapolio Henepino apygardos prokuratūra.
Prokurorai teigė, kad agentas sausio 14 d. „iššovė iš savo ginklo pro namo paradines duris, žinodamas, kad į vidų ką tik įbėgo žmonės“.
Prokuratūros pareiškime teigiama, kad „kulka pervėrė duris ir kliudė“ vyro koją, „prieš galiausiai įsmigdama į vaiko kambario sieną“. Sužeistas vyras teisėtai gyveno bendruomenėje.
Apygardos prokurorė Mary Moriarty sakė, kad kaltinamasis „šaudė iš tarnybinio ginklo į namo paradines duris, žinodamas, kad viduje buvo ką tik įbėgę žmonės, kurie nekėlė absoliučiai jokio pavojaus nei jam, nei kam nors kitam“.
Prieštaringai vertinami federalinių agentų reidai, nukreipti prieš migrantus, pirmiausia JAV Minesotos valstijoje, metų pradžioje sukėlė triukšmą visoje šalyje.
Du JAV piliečiai žuvo per daug kritikos sulaukusias operacijas Mineapolio mieste. Nuo to laiko tarp federalinės valdžios institucijų ir valstijų verda ginčas dėl šių įvykių tyrimo.
M. Moriarty pareiškė, kad byla tebėra Minesotos valstijos prokurorų rankose. Priėmus apkaltinamąjį nuosprendį, JAV prezidentas negalės suteikti pareigūnui malonės.
Naujausi komentarai