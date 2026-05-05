Karas Artimuosiuose Rytuose: naujausi įvykiai

Smūgiai JAE
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) pranešė, kad tapo Irano smūgių taikiniu, įskaitant smūgį svarbiam energetikos centrui al Fudžeirai, per kurį buvo sužeisti trys indai.
„Šios atakos yra pavojingas eskalavimas ir nepriimtinas pažeidimas“, – sakoma JAE užsienio reikalų ministerijos pranešime. Ministerija pridūrė, kad šalis pasilieka „teisę atsakyti“.
Iranas dar „net nepradėjo“
Irano vyriausiasis derybininkas derybose su JAV Mohammadas Bagheras Ghalibafas įspėjo, kad jo šalis „dar net nepradėjo“, o JAV veiksmai Hormuzo sąsiauryje kelia pavojų laivybai.
Dėl augančios įtampos krinta akcijų kainos
Azijos biržose akcijų kainos krito, naujam įtampos Artimuosiuose Rytuose šuoliui pakursčius nuogąstavimus dėl trapių JAV ir Irano paliaubų likimo, o naftos kainos po pirmadienio prieaugio šiek tiek sumažėjo.
„Maersk“ laivas perplaukė Hormuzo sąsiaurį
Danijos krovinių gabenimo milžinė „Maersk“ pranešė, kad vienas jos laivų su JAV palyda perplaukė Hormuzo sąsiaurį, ir pridūrė, kad tranzitas baigtas be incidentų.
Indija pasmerkė smūgį JAE
Indija pasmerkė drono smūgį energetikos objektui JAE, per kurį buvo sužeisti trys indai, ir paragino užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie Hormuzo sąsiaurio.
Pietų Korėja svarsto galimybę įsitraukti Hormuzo sąsiauryje
Pietų Korėja pareiškė, kad „persvarstys savo poziciją“ dėl prisijungimo prie JAV operacijų Hormuzo sąsiauryje po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paragino Seulą įsitraukti po numanomo Irano išpuolio prieš vieną iš korėjiečių laivų.
JK ragina deeskaluoti situaciją
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris paragino deeskaluoti situaciją Artimuosiuose Rytuose po to, kai JAE pranešė apie smūgius pirmą kartą nuo to laiko, kai beveik prieš mėnesį buvo paskelbtos paliaubos.
Iranas: nėra plano pulti JAE
Iranas neturėjo „jokios iš anksto suplanuotos programos“ pulti naftos objektus JAE, sakė Irano valstybinės televizijos cituotas kariuomenės pareigūnas. Pareiškimas pasirodė po to, kai JAE apkaltino šiitišką respubliką dėl drono smūgio energetikos įrenginiui al Fudžeiroje.
„Tai, kas įvyko, buvo JAV kariuomenės avantiūrizmo, siekiant sukurti praėjimą laivams nelegaliai plaukti“ per Hormuzo sąsiaurį, rezultatas, sakė pareigūnas.
„JAV kariuomenė turi būti patraukta atsakomybėn už tai“, – pridūrė pareigūnas.
JAE grįžta prie nuotolinio mokymo
JAE švietimo ministerija nurodė visoms mokykloms likusią savaitės dalį grįžti prie nuotolinio mokymo po naujų Irano išpuolių prieš šalį.
JAV teigia sunaikinusios šešis Irano laivus
Aukšto rango JAV admirolas pareiškė, kad jo šalies pajėgos sunaikino šešis Irano laivus ir numušė raketas bei dronus, kuriuos Teherano kariuomenė paleido į JAV karinio jūrų laivyno ir komercinius laivus. Teheranas neigė, kad kokie nors jo laivai buvo nuskandinti.
D. Trumpas: Hormuzo sąsiauryje „jokios žalos“
Prezidentas D. Trumpas sumenkino įtampą po to, kai JAV karo laivai įplaukė į Hormuzo sąsiaurį, sakydamas, kad Iranas „paleido kelis šūvius“, tačiau nepadarė jokios žalos, išskyrus žalą Pietų Korėjos laivui.
„Išskyrus Pietų Korėjos laivą, šiuo metu plaukiant per sąsiaurį nepatiriama jokios žalos“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ teigė D. Trumpas.
