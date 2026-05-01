Karo nusikaltėlis Ratko Mladičius prašo paleisti jį iš kalėjimo

Skubų prašymą pateikusi gynybos komanda tvirtino, kad prieš devynerius metus už genocidą nuteistas R. Mladičius yra „pažengusios, negrįžtamos medicininės būklės blogėjimo stadijos, kurią sukėlė medicininis incidentas (...), ir artėja prie savo gyvenimo pabaigos“.
Remiantis ketvirtadienį pateiktu prašymu, advokatai tikisi pasiekti laikiną jo paleidimą, kad buvęs Bosnijos serbų karinis vadas būtų perkeltas gydymui į Serbiją.
R. Mladičiaus sūnus Darko Mladičius (Darkas Mladičius) balandžio 15 dieną Bosnijos serbų visuomeninei televizijai sakė gavęs informacijos apie tėvo sveikatą per Jungtinių Tautų (JT) įgaliotą gydytoją. Pasak sūnaus, medikas jį informavo, kad tėvas patyrė nedidelį insultą.
JT tribunolas 2017 metais nuteisė R. Mladičių kalėti iki gyvos galvos už genocidą ir karo nusikaltimus per 10-ajame dešimtmetyje vykusį Bosnijos karą, nusinešusį apie 100 tūkst. gyvybių. Nuosprendis po apeliacijos buvo patvirtintas 2021 metais.
Vienas iš jam priskiriamų nusikaltimų – 1995-ųjų liepą įvykdytos maždaug 8 tūkst. bosnių vyrų ir berniukų žudynės rytiniame Srebrenicos regione.
R. Mladičius buvo sulaikytas Serbijoje 2011 metais.
Pasak advokato, R. Mladičius patyrė „ūmų neurologinį/medicininį epizodą, kuriam būdinga staigi visiška afazija“ – gebėjimo kalbėti praradimas – ir pasunkėjęs rijimas. Teigiama, kad tai buvo pastebėta per vaizdo skambutį su sūnumi ir kad po šio pokalbio R. Mladičius buvo skubiai hospitalizuotas.
„Gydytojai pateikė ataskaitas, patvirtinančias faktą, kad p. Mladičiaus būklė yra sunki, kelianti pavojų gyvybei (...) ir tokia, kad ji negali būti tinkamai gydoma kalėjimo ligoninėje“, – prašyme nurodė jo gynybos komanda.
Balandžio pabaigoje kelios asociacijos, atstovaujančios 1992–1995 metų karo aukoms Bosnijoje, paragino tarptautinį teismą neleisti perkelti R. Mladičiaus į Serbiją.
