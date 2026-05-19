Kataras: JAV ir Irano deryboms reikės daugiau laiko

Šis Kataro pareiškimas pasirodė praėjus dienai po JAV prezidento Donaldo Trumpas įrašo socialiniame tinkle apie atidėtus planuotus smūgius Islamo Respublikai, siekiant suteikti šansą taikos procesui.
„Mes remiame Pakistano diplomatines pastangas, kurios parodė rimtą siekį suartinti šalis ir rasti sprendimą, ir manome, kad tam reikia daugiau laiko“, – spaudos konferencijoje sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari.
Neribotam laikui paliaubas pratęsęs ir aiškiai parodęs norą pasitraukti iš karo, kuris pasirodė esąs jam politiškai žalingas Amerikos visuomenės akyse, D. Trumpas pirmadienį sakė parengęs naują karinį smūgį kitai dienai po to, kai Iranas atmetė jo pasiūlytus susitarimo pagrindus.
Tačiau vėliau pirmadienį D. Trumpas socialiniuose tinkluose paskelbė atidėjęs smūgį, nes Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų lyderiai paprašė jo suteikti šansą deryboms.
„Norime apsaugoti regiono žmones nuo tapimo pagrindiniais bet kokios eskalacijos regione pralaimėtojais“, – sakė M. al Ansari.
Ar Kataras optimistiškai vertina susitarimo perspektyvas, Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas neatsakė. Išsamiau komentuoti D. Trumpo įrašą socialiniame tinkle jis taip pat atsisakė.
Kaip rašė ELTA, JAV prezidentas pirmadienį pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių lyderių prašymu atideda planuotą ataką prieš Iraną, kuri buvo numatyta antradienį, nes vyksta „rimtos derybos“ su Teheranu.
Pirmadienį socialiniame tinkle pasirodęs D. Trumpo pareiškimas buvo paskelbtas po to, kai Iranas pranešė, kad atsakė į naują JAV pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą.
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ nurodė atidėsiantis „mūsų planuotą karinį puolimą prieš Irano Islamo Respubliką, kuris buvo numatytas rytoj“.
Sekmadienio vakarą jis pabrėžė, kad „laikrodis tiksi“, ir pagrasino, jog iš Irano „nieko neliks“, jei nebus pasiektas taikos susitarimas.
Jungtinės Valstijos ir Izraelis kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai JAV ir Izraelio pajėgos inicijavo smūgius.
D. Trumpui sunkiai sekasi išeiti iš aklavietės derybose ir nutraukti karą, kuris sukrėtė Artimuosius Rytus ir išaugino energijos kainas.
Abi pusės surengė tik vieną derybų ratą Pakistane, tačiau balandžio mėnesį buvo sudarytos trapios paliaubos.
