Latvija: Rėzeknės naftos produktų saugyklai ketvirtadienį smogė du dronai

Po ketvirtadienį Rėzeknės naftos saugykloje įvykusio incidento su dronais pareigūnai pradėjo baudžiamąjį procesą dėl nusikaltimų valstybei.
Tyrimo metu policija nustatė, kad į naftos produktų saugyklą pataikė du dronai.
Baudžiamoji byla tolesniam tyrimui perduota Valstybės saugumo tarnybai.
Policija ragina gyventojus, turinčius vaizdo įrašų, nuotraukų ar kitų įrodymų, neskelbti jų socialiniuose tinkluose ir susisiekti su Valstybės saugumo tarnyba. Visa tokia medžiaga analizuojama kartu su institucijoms jau prieinama informacija ir gali būti naudinga tolesniam tyrimui.
Pareigūnai dar kartą pabrėžia, kad radę įtartiną droną ar jo nuolaužas, gyventojai turėtų nedelsdami skambinti numeriu 112 ir jokiu būdu nesiartinti prie drono ar jo nuolaužų.
Kaip rašė BNS, anksti ketvirtadienį į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Tuo metu turėtais duomenimis, bent vienas iš dronų nukrito Rėzeknėje ir apgadino naftos saugyklą. Manyta, kad antras dronas galėjo nukristi atokesnėje vietoje. Dar vienas dronas paliko Latvijos oro erdvę.
Ludzos, Balvų ir Rėzeknės apylinkių gyventojai į savo mobiliuosius telefonus buvo gavę įspėjimus apie grėsmę oro erdvėje.
Penktadienį Latvijoje buvo atnaujinta antrojo nukritusio drono paieška.
