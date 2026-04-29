Londono policija dviejų žydų užpuolimą traktuoja kaip teroristinį incidentą

Pareigūnai tiria, „ar šiuo išpuoliu buvo sąmoningai taikytasi į žydų bendruomenę“.
„Mūsų itin specializuotos pareigūnų komandos dirba (...), kad greitai pasistūmėtų šiame tyrime ir tiksliai nustatytų, kas nutiko“, – sakė kovos su terorizmu policijos vadovas, komisaro padėjėjas Laurence'as Tayloras (Lorensas Teiloras).
„Taip pat bendradarbiaujame su partneriais saugumo tarnybose, siekdami užtikrinti, kad turėtume visą žvalgybos vaizdą“, – pridūrė jis.
Šiaurės Londone, kur gyvena didelė žydų bendruomenė, trečiadienį buvo peiliu sužaloti du žmonės, o vienas įtariamasis sulaikytas, pranešė žydų grupės.
Vyras buvo sulaikytas po to, kai buvo pastebėtas bėgantis Golders Grino keliu su peiliu ir „bandantis subadyti žydų tautybės praeivius“, socialiniuose tinkluose pranešė žydų kaimynystės stebėjimo grupė „Shomrim“.
Įtariamąjį sulaikė „Shomrim“ nariai, o tada jį perėmė policija.
Po Londone įvykusio išpuolio Izraelio užsienio reikalų ministerija trečiadienį paragino Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybę skubiai imtis veiksmų dėl antisemitizmo.
Šis incidentas įvyko po to, kai pastarosiomis savaitėmis Šiaurės Londone buvo įvykdyta virtinė padegimų sinagogose ir bendruomenės objektuose.
