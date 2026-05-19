Makabriška šventė Irane: masinės vestuvės „pasirengusiems mirti“

Remiantis Irano žiniasklaidos pranešimais, vėlai pirmadienį surengtose ceremonijose keliose didžiosiose sostinės aikštėse dalyvavo šimtai porų, įskaitant daugiau nei 100 didžiulėje Imamo Hosseino (Hoseino) aikštėje Teherano centre.
Siekiant pakelti kovinę dvasią, ceremonijos buvo transliuojamos per valstybinę televiziją.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą grasino naujais kariniais veiksmais prieš Iraną, nepaisydamas trapių paliaubų, kurios sustabdė vasario 28 dieną prasidėjusias kovas.
Irano žiniasklaidos teigimu, dalyviai užsiregistravo vadinamojoje pasiaukojimo programoje. Į ją įsitraukiantys žmonės pasižada rizikuoti savo gyvybėmis kare, pavyzdžiui, formuodami gyvąsias grandines prie elektrinių.
Irano pareigūnai teigia, kad pasisiūlė milijonai žmonių, įskaitant tokius aukšto rango asmenis kaip parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas ir prezidentas Masoudas Pezeshkianas.
Kaip rodo naujienų agentūros AFP paskelbti vaizdai, poros į Imamo Hosseino aikštę atvyko kariniais visureigiais su sumontuotais kulkosvaidžiais ir buvo sutuoktos ant scenos per dvasininko vadovaujamą ceremoniją.
Scena buvo papuošta balionais ir milžinišku aukščiausiojo lyderio ajatolos Mojtabos Khamenei atvaizdu. Irano aukščiausiasis lyderis dar nėra pasirodęs viešumoje nuo to laiko, kai buvo paskirtas į šias pareigas po jo tėvo ir pirmtako Ali Khamenei nužudymo pirmąją karo dieną.
„Žinoma, šalyje vyksta karas, bet jauni žmonės taip pat turi teisę tuoktis“, – naujienų agentūros „Mehr“ paskelbtoje vaizdo medžiagoje stovėdama šalia savo jaunikio sakė viena jauna moteris, vilkinti baltą islamišką nuotakos suknelę.
Vienas tamsiu kostiumu vilkintis vyras, stovėdamas šalia savo būsimos žmonos, sakė, jog jie džiaugiasi, kad ši proga sutapo su musulmonų šiitų gerbiamo imamo Ali ir pranašo Muhammado dukters Fatimos santuokos metinėmis.
„Gavome jų palaiminimą. Be to, atėjome palinkėti visko, kas geriausia, žmonėms gatvėse“, – sakė jis.
„Mehr“ nurodė, kad vien Imamo Hosseino aikštėje vykusioje ceremonijoje dalyvavo 110 porų. AFP vaizduose matyti minios sveikintojų, laikančių rožes ir stebinčių ceremoniją.
Nuo karo pradžios Irano pareigūnai beveik kasdien rengia didelius vyriausybę palaikančius susibūrimus, siekdami pabrėžti visuomenės mobilizaciją konflikto metu.
