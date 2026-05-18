Maskva: Kyjivas žaidžia su ugnimi, rengdamas išpuolius prieš Zaporižios AE

Rusijos valstybinės branduolinės įmonės „Rosatom“ vadovas Aleksejus Lichačiovas pareiškė, kad padėtis aplink jėgainę darosi vis pavojingesnė.
„Artėjame prie ribos, už kurios nėra kelio atgal“, – tvirtino jis.
Rusijos pajėgos perėmė šio objekto kontrolę netrukus po to, kai prieš daugiau kaip ketverius metus prasidėjo invazija į Ukrainą. Nuo to laiko Maskva kaltina Kyjivą pakartotiniais artilerijos ir bepiločių orlaivių smūgiais aplinkinėje teritorijoje.
A. Lichačiovas sakė, kad padėtis prilygsta „žaidimui su ugnimi“, ir įspėjo apie galimus padarinius visai Rytų Europai. Jis paragino dėti tarptautines pastangas, prie kurių prisidėtų ir Europa, siekiant sumažinti įtampą aplink objektą.
Jis pažymėjo, kad elektrinėje saugoma apie 2,6 tūkst. tonų branduolinio kuro. Tiesioginio smūgio atveju, ypač į panaudoto kuro saugyklas, kiltų regioninės reikšmės pavojus, kalbėjo jis.
Išpuoliai prieš objektus aplinkinėje teritorijoje prilygsta „padėties eskalavimui iki katastrofos ribos“, nurodė A. Lichačiovas.
Remiantis Rusijos pranešimais, savaitgalį per artilerijos smūgį į toje vietovėje esantį transporto priemonių sandėlį buvo apgadinti arba sunaikinti keli autobusai.
Zaporižia yra didžiausia Europos branduolinė elektrinė, kuri turi šešis reaktorius ir apie 6 tūkst. megavatų galią. Ji šiuo metu negeneruoja elektros.